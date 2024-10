Bruno Reis projeta ‘número recorde’ de vereadores da base na Câmara

Bruno Reis está otimista com eleição de vereadores - Foto: Anderson Ramos / A Tarde

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) não está apenas otimista com a sua vitória, mas também acredita que sua base na Câmara Municipal deve aumentar ainda mais.

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 4, o gestor projetou que após o resultado das urnas no próximo domingo, 6, o número de 32 aliados que ele tem no Legislativo atualmente vai crescer.

“A gente tem uma grande expectativa de eleger o maior número de vereadores do nosso campo. Isso é resultado do trabalho dos vereadores e a um conjunto de ações em parceria com a nossa gestão. Tem grandes nomes novos que estão surgindo com muita possibilidade de êxito. Acho que a gente pode chegar a 35 vereadores eleitos em nosso campo político, o que seria um número recorde de vereadores eleitos numa base de sustentação ao prefeito”, torce Bruno.

Na ocasião, o prefeito também descartou a possibilidade de, caso reeleito, deixar a prefeitura para disputar as eleições ao governo em 2026.

“Em relação a 2026 todos sabem minha posição política. Seja qual for o projeto de Neto estarei do lado dele. Neto é o nosso candidato a governador em 2026. O meu desejo, e assim que falei durante toda a campanha, é concluir o meu mandato e buscar ser o melhor prefeito do Brasil”, afirmou.