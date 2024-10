Geraldo deve ir acompanhado de Rui, Jerônimo e Fabya Reis em votação

Geraldo Júnior, governador do estado, Jerônimo Rodrigues e a candidata a vice-prefeita, Fabya Reis - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O candidato à prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), será acompanhado para votar no primeiro turno das eleições municipais, na manhã do próximo domingo, 6. Devem ir junto ao vice-governador no Colégio São Paulo, no Itaigara, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e sua aliada na disputa, Fabya Reis (PT).



Geraldo oficializa o encerramento da campanha eleitoral na manhã de sexta, 4, na Igreja do Bonfim, localizada na Cidade Baixa.



Segundo a agenda do emedebista, ele e sua candidata a vice, Fabya vão participar da missa de 7h no espaço religioso. O prefeiturável chegará à Igreja acompanhado por apoiadores, lideranças comunitárias e candidatos a vereador.



Além de Fabya, Jerônimo também marca presença no encontro. Já Rui Costa, não cumpriu agenda com Geraldo, mas deve dar apoio na votação.