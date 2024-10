Governo Lula irá impor restrições de meios de pagamentos a bets

Novidades foram anunciadas nesta quinta-feira, 3 - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

O governo Lula (PT) anunciou nesta quinta-feira, 3, um conjunto de ações para frear o endividamento dos brasileiros com as apostas esportivas, conhecidas como ‘bets’, após reunião com ministros, no Palácio do Planalto.

Uma das medidas adotadas pela gestão federal é proibir o uso de cartão de crédito com a prática. A regulamentação do mercado de apostas esportivas já previa o ato, contudo, só seria implantado em 2025. A informação foi confirmada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan.

“Estamos construindo a lista negativa, para que chegue às autoridades, em especial à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), para derrubada dos sites”, disse Durigan.

E acrescentou: "Sabendo que são 190 endereços habilitados, Lula autorizou impor restrições nos meios de pagamentos, que pode incluir o cartão do Bolsa Família. Será conversado com as empresas a partir da semana que vem".

Na segunda-feira, 1º, a pasta começou a divulgar a lista de empresas autorizadas a funcionar no país até dezembro. Até o momento, 193 bets foram regularizadas.