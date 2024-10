Uso de cartões de crédito está proibido para 'bets', diz associação

Medida foi decidida na última terça-feira (1º) - Foto: Reprodução | Freepik

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), responsável pelo setor de meios eletrônicos de pagamento, decidiu pela proibição do uso de cartões de crédito como forma de pagamento de apostas e jogos on-line em 'bets'. A aprovação da medida foi decidida em reunião extraordinária, na última terça-feira (1º).

“A decisão da Abecs baseia-se na crescente preocupação do setor de cartões em torno da prevenção ao superendividamento da população e do crescimento das apostas on-line no país, que, entre outras consequências, pode gerar impactos significativos no endividamento e no consumo relacionado ao varejo e ao setor de serviços”, justificou a associação.

A aprovação da medida estava programada para janeiro de 2025, pelo Ministério da Fazenda. De acordo com a associação, o uso dessa forma de pagamento se tornou "inexpressivo".

Ainda assim, a Abecs pontuou que é importante debater a proibição ao uso de outras linhas de financiamento para fins de apostas.