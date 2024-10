Lula discute com ministros restrições a apostas com Bolsa Família

Presidente Lula discute medidas após uso de dinheiro do Bolsa Família em bets - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com ministros, na tarde desta quinta-feira, 3, para debater os impactos das apostas esportivos, as chamadas 'bets', com o dinheiro oriundo do Bolsa Família. Algumas restrições podem ser usadas pelo governo.

Participam do encontro os ministros do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT); Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB); da Fazenda, Fernando Haddad (PT); da Saúde, Nísia Trindade; e do Esporte, André Fufuca (PP).

Nos últimos dias, o Planalto acendeu o alerta para o alto número de apostas feitas via dinheiro do programa social. Segundo o Banco Central, em nota técnica divulgada, cerca de R$ 3 bilhões do Bolsa Família foram transferidos por beneficiários para as bets.

Em entrevista à coluna Radar, da Revista Veja, Alckmin disse que o governo fará a conscientização sobre os riscos do vício em jogos.

"A gente deve deixar que as famílias tenham liberdade para utilizar os recursos do Bolsa Família. O nosso trabalho deve ser o de conscientizar a sociedade sobre o jogo”, afirmou o ministro e vice-presidente.