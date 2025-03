"Perturbação mental", dispara Michelle Bolsonaro sobre Mauro Cid

Ex-primeira-dama foi citada por Cid - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) rebateu, nesta sexta-feira, 21, as acusações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-assistente de ordens de Jair Bolsonaro (PL), que teve o conteúdo de sua delação sobre a tentativa de golpe de Estado.

Michelle, que participou do 1º Seminário Nacional do PL, em Brasília, afirmou que Cid está em um "momento de perturação mental". Nos depoimentos, o militar citou um "desespero" da presidente do PL Mulher ao se deparar com a mudança no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

"Muito mais desespero de mulher, quando ela viu a mudança dela saindo, ela quase que pirou. Em pânico. Ela falava pra gente que tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa", disse Mauro Cid.

Apesar de citada por Cid, Michelle Bolsonaro não foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Já o ex-presidente Bolsonaro está na lista da PGR, com mais 33 pessoas.