Senador bolsonarista ataca Lula em jantar: "Decrépito e senil"

Lula é alvo de críticas do senador Rogério Marinho (PL) - Foto: José Cruz | Agência Brasil

Líder da bancada de oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) fez ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante um jantar com empresários, na última segunda-feira, 10, em São Paulo. Na ocasião, o parlamentar chamou o chefe do Planalto de "decrépito (muito velho) e senil".

Rogério Marinho ainda teria dito aos empresários, de acordo com a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, que Lula e a esquerda não possuem projeto ou alternativas ao presidente, caso ele não seja candidato à reeleição.

"Enquanto a direita tem um bocado de alternativas, a esquerda só tem um candidato, que está velho, decrépito e senil", disparou Rogério Marinho.

O senador ainda reafirmou apoio ao nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível até 2030. O líder de direita tem dito publicamente que será candidato, mesmo sabendo do impedimento.

"Nós temos três planos: Jair, Messias e Bolsonaro. Na hora em que for pedido o registro da candidatura do presidente Bolsonaro, eu não acredito que o tribunal vá negar. Não acredito na inelegibilidade", afirmou.