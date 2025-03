Prefeito do União Brasil elogia Jerônimo: "Vamos ser imbatíveis"

Jerônimo Rodrigues e Bira da Barraca - Foto: Luciano Carcará/GovBa

O prefeito Bira da Barraca (União Brasil), de Mata de São João, surpreendeu na manhã desta quarta-feira, 19, ao elogiar efusivamente o governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante evento do Grupo Aviva no complexo de resorts da Costa do Sauípe.

Eleito como oposição a Jerônimo, Bira revelou que se reuniu com o governador na terça, 18, e foi surpreendido com a recepção que teve do petista. O gestor estadual teria se colocado à disposição para atender às demandas da prefeitura de Mata de São João.

"Me reuni com ele e fiquei surpreso com o acolhimento do governador. É preciso ter humildade de dizer quando a gente estava errado. A gente tem que ser resolutivo, precisa fazer, precisa resolver, chamando o secretariado", declarou Bira da Barraca.

"O governador faz muito parecido com aquilo que a gente implanta no nosso município. Eu fico muito feliz com essa união e espero que, juntos, a gente siga entregando muito mais", complementou o prefeito de Mata.

No encontro com Bira da Barraca, Jerônimo fechou uma série de investimentos em Mata de São João, incluindo uma grande reforma no sistema de distribuição de água, totalizando a aplicação de R$ 501 milhões em recursos estaduais.

"A gente está junto ao Estado para fazermos uma distribuição melhor. É isso que eu quero relatar aqui: a alegria de estar ao seu lado para a gente fazer uma Mata de São João melhor e, com certeza, ajudar a fazer o melhor para a Bahia", disse Bira da Barraca para Jerônimo.

"Eu tenho certeza que nós dois juntos, de mãos dadas, vamos fazer una revolução de transformação na nossa cidade. Em todas as áreas. Eu sei do potencial de Mata de São João, do potencial da nossa administração e, hoje, também temos o potencial da sua administração. Nós dois, juntos, vamos ser imbatíveis", concluiu o prefeito.