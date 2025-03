Lula chama Bolsonaro de mentiroso e puxa oração

Lula diz que Bolsonaro mentia sobre ser religioso - Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 19, que seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), mentia ao dizer ser religioso. O ex-presidente é conhecido por sua relação com figuras ligadas às igrejas evangélicas.

Lula ainda acusou Bolsonaro de "destilar ódio" e "contar mentira". O chefe do Planalto também disse que pessoas religiosos de verdade não usam "o nome de Deus em vão". A declaração do presidente ocorreu durante agenda em Natal, no Rio Grande do Norte.

“Ele só sabia mentir na televisão. Só sabia destilar ódio, só sabia contar mentira. Eram 11 mentiras por dia e ofender as pessoas. Era isso que ele sabia fazer. E mentindo ainda que era religioso, porque quando a gente é religioso de verdade a gente não usa o nome de Deus em vão, a gente só usa quando é necessário usar o nome de Deus”, disparou Lula, quje completou.

“Esse país será o país que a gente quiser se a gente tiver maturidade política de não permitir que o ódio tome conta da nossa alma. De permitir que o ódio tome conta do nosso coração. O mundo não será mais justo se você tiver um presidente da República que fica incentivando as pessoas a comprarem armas quando deveria incentivar as pessoas a comprarem livros”, afirmou o petista, que logo em seguida puxou uma oração do 'Pai Nosso'.