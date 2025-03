STF tem maioria para deixar Moraes e Dino em julgamento do golpe

Ministros poderão participar do julgamento de Bolsonaro - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quarta-feira, 19, para manter os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin à frente do julgamento da denúncia de tentativa de golpe de Estado, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos 34 réus.

Os três ministros do STF fazem parte da Primeira Turma, hoje responsável pela análise da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Na próxima semana, o grupo começará o julgamento do núcleo principal da trama golpista, que envolve Bolsonaro e outros sete nomes.

A decisão vai na contramão do que vem pregando a defesa de Bolsonaro, que pede a saída de Zanin e Dino, que já processaram Bolsonaro no passado. O primeiro foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o segundo ocupou o Ministério da Justiça e Segurança Pública do atual governo.