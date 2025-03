Jerônimo nega recuo em conversas com PP após federação com União Brasil

PP se aproxima da base do governo - Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu que a intenção de formalizar a aliança com o PP na Bahia segue firme, mesmo após o partido aprovar a federação com o União Brasil.

O chefe do Executivo disse ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 19, que as conversas para o retorno dos progressistas à base do governo não foram suspensas e que vai seguir acompanhando os próximos passos da federação.

“De forma nenhuma! Hoje de manhã cedo conversei com Mário Negromonte Júnior e com Niltinho na perspectiva de entender como será esse procedimento interno do PP. Ontem estivemos com deputados do PP atendendo prefeitos, inclusive o de Mata de São João. Quero reforçar o meu interesse de caminhar juntos, tanto com a bancada estadual, quanto com a bancada federal. Continuamos juntos por uma Bahia cada vez melhor”, disse o governador durante evento do Grupo Aviva no complexo de resorts da Costa do Sauípe nesta quarta-feira, 19.

A decisão em aderir a federação foi anunciada pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, na terça-feira, 18, após reunião com lideranças do partido.

A expectativa é de que ainda nesta semana, o União, presidido por Antonio Rueda, se reúna para deliberar sobre a continuidade das conversas sobre o acordo.

Na Bahia, o PP saiu da base do PT em 2022 e negocia um retorno que tem a possibilidade de ser formalizado nas próximas semanas. Já o União Brasil tem como filiado ACM Neto, principal opositor do governador Jerônimo Rodrigues.