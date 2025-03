PP aprova federação com União Brasil

Lideranças do PP deram aval para formalizar federação com o União Brasil - Foto: Reprodução / Instagram

As principais lideranças do PP deram aval, de forma unânime, à federação do partido com o União Brasil. A decisão aconteceu em reunião da Executiva Nacional dos Progressistas realizada na terça-feira, 18, em Brasília.

Agora, o União Brasil, comandado por Antonio Rueda, deverá se reunir para deliberar sobre se dá continuidade às conversas sobre o acordo, o que deve acontecer ainda nesta semana.

A ideia dos presidentes é dividir os comandos estaduais da federação entre os partidos, obedecendo a critérios de tamanho de bancada no Congresso e proporcionalidade. Já a presidência da federação será exercida de forma intercalada e não há objeção para que esse esquema se inicie pelo PP.

Caso seja mesmo confirmada, a federação se tornaria o maior grupo político da Câmara, com 59 deputados federais do União Brasil e 50 do Progressistas, num total de 109 parlamentares. No Senado, as bancadas do Progressistas e do União têm seis e sete parlamentares, respectivamente, totalizando 13 senadores.