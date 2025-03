Negromonte Jr. nega acordo para federação entre PP e União Brasil

Mário Negromonte Jr. negou acerto entre PP e União Brasil - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

O deputado federal e presidente do PP na Bahia, Mário Negromonte Jr., negou que já esteja encaminhada a federação do partido com o União Brasil. Para o Portal A TARDE, o dirigente revelou uma conversa com o presidente nacional da legenda, Ciro Nogueira, que desmentiu que os termos da federação já tenham sido acordados e que estivessem próximos de serem firmados.

“Não é verdade. Essa informação não procede. Conversei com Ciro Nogueira agora há pouco. Não vai ter essa reunião domingo, não é verdade isso. As conversas existem entre PP e Republicanos, entre PP e União Brasil, mas não tem nada certo. Por enquanto continuam todos separados”, disse Negromonte Jr.

De acordo com o jornal O Globo, Nogueira se reuniu com o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, na última quarta-feira, 5, e praticamente teriam acertado os termos da federação. Uma nova conversa estaria prevista para o próximo domingo, 9.

Embora tenha negado que as negociações estejam avançadas, o líder dos progressistas baianos não negou a intenção do PP de se juntar a outras legendas.

“Vão ter conversas na próxima semana com esses partidos que eu acabei de falar. Os partidos estão se movimentando para poder se unir, formar uma bancada grande, nesta legislatura e na próxima. Existe uma intenção dos partidos de crescerem, e se tornarem mais fortes, estarem mais fortalecidos para poder ter força nas votações e nas eleições. É um processo natural”, avalia.

Apesar disso, Negromonte Jr. revelou que o PP da Bahia é majoritariamente contrário à federação com o União Brasil e que o estado seria um dos entraves para a formalização do acordo.

Na Bahia, o PP saiu da base do PT em 2022 e negocia um retorno que deve ser formalizado nas próximas semanas. Já o União Brasil tem como filiado ACM Neto, principal opositor do governador Jerônimo Rodrigues.

“Existem resistências dentro do Partido Progressista, dentro do Partido Republicano, obviamente, mas eu vejo uma vontade muito mais de acontecer por parte do União Brasil, do que dos outros partidos. Essa é uma sensação que eu e alguns temos dentro do partido em relação a essas conversas que estão acontecendo. Hoje aqui dentro do partido na Bahia, a maioria se manifesta contrário à federação. Já foi conversado isso em reunião das Executiva e a maioria já se colocou contra a federação com o União Brasil”, afirmou.

“Eu não sei os critérios, eu não sei como é que vão ser os acordos. Eu vou brigar pela independência do Partido Progressista. Vou brigar, eu sou presidente do partido, então eu tenho que brigar pela autonomia do partido de tomar a decisão que é melhor para o partido”, pontuou.