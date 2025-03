Bolsonaro espera decisão de Lula para lançar Tarcísio em 2026

Tarcísio vira opção 'competitiva' de Bolsonaro - Foto: Alan Santos | PR

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem esperado as movimentações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para decidir se apoiará o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026.

De acordo com informações do portal CNN Brasil, pertencente ao canal de mesmo nome, Bolsonaro cogita, caso não consiga reverter sua situação na Justiça Eleitoral, indicar algum outro nome, e Tarcísio hoje seria a principal alternativa do líder de direita.

Para o ex-presidente, um cenário sem a presença de Lula como candidato à reeleição fortalece o nome escolhido pela direita, o que facilitaria, por exemplo, a escolha da sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL), como postulante. Com o chefe do Planalto novamente nas urnas, Tarcísio é considerado pelo 'padrinho' como o adversário mais forte.

Tarcísio não tem indicado publicamente o desejo de ser candidato a presidente, já que pode concorrer à reeleição em São Paulo. Caso encare a disputa, o governador repetirá o movimento já feito antes por nomes como Geraldo Alckmin (PSB) e José Serra (PSDB). Ambos saíram derrotados.