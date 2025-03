Fernanda Montenegro e Fernanda Torres serão homenageadas no Senado

Fernanda Montenegro no Globo de Ouro em 1999 (à esquerda) e Fernanda Torres no Globo de Ouro em 2025 (à direita) - Foto: Reprodução | YouTube

Destaques do cinema nacional, as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres serão homenageadas com o diploma Bertha Lutz, concedido para mulheres que se destacaram na defesa dos direitos e das questões de gênero no Brasil.

Mãe e filha, as artistas interpretaram Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar como melhor filme internacional.

As artistas serão homenageadas no dia 26 de março no Congresso Nacional. A ação é fruto da indicação do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Além delas, a escritora Conceição Evaristo também integra a lista dos nomes que serão agraciados com o diploma.

Veja lista das mulheres premiadas com o diploma

Ani Heinrich Sanders, produtora rural do Estado do Piauí;

Antonieta de Barros (in memoriam), 1ª mulher negra a ser eleita deputada no Brasil, por Santa Catarina;

Bruna dos Santos Costa Rodrigues, juíza de direito no Tribunal de Justiça do Ceará;

Conceição Evaristo, escritora e integrante da Academia Mineira de Letras; Cristiane Rodrigues Britto, advogada e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

Elaine Borges Monteiro Cassiano, reitora do (IFMS) Instituto Federal de Mato Grosso do Sul;

Elisa de Carvalho, pediatra, professora universitária e integrante da Academia de Medicina de Brasília;

Fernanda Montenegro, atriz indicada ao prêmio de melhor atriz do Oscar, escritora, integrante da Academia Brasileira de Letras;

Fernanda Torres, atriz indicada ao prêmio de melhor atriz do Oscar, escritora;

Janete Vaz de Oliveira, empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin; Jaqueline Gomes de Jesus, escritora, professora e 1ª gestora do sistema de cotas para negros da UnB (Universidade de Brasília);

Joana Marisa de Barros, médica mastologista e imaginologista mamária da Paraíba;

Lúcia Willadino Braga, neurocientista e presidente da Rede Sarah;

Maria Terezinha Nunes, coordenadora da Rede Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal;

Marisa Serrano, ex-senadora do Mato Grosso do Sul;

Patrícia de Amorim Rêgo, procuradora de Justiça do Ministério Público do Acre;

Tunísia Viana de Carvalho, ativista dos direitos maternos e infantojuvenis; Virgínia Mendes, primeira-dama do Mato Grosso; e

Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna.