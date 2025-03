Casa do filme Ainda Estou Aqui está à venda por R$ 25 milhões

Casa que serviu de cenário do filme Ainda Estou Aqui - Foto: Divulgação / Bossa Nova Sotheby’s International Realty

Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles, fez história na 97ª edição do Oscar no último domingo, 2, ao vencer a categoria de Melhor Filme Internacional. Diante do sucesso histórico para o cinema brasileiro, a casa no Rio de Janeiro que serviu de cenário para o longa está a venda por R$ R$ 25 milhões. O valor foi reajustado nos últimos dias, sendo que o inicial era de R$ 13,9 milhões.

O imóvel está localizado na Urca, bairro da zona sul da cidade. Ele tem 500 m². A casa também está dispinível para aluguel, que fica em R$ 65 mil por mês. A imobiliária responsável pela negociação é a Bossa Nova Sotheby’s International Realty.

A "casa de Ainda Estou Aqui" tem vista para a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, que estão entre os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Casa que serviu de cenário do filme Ainda Estou Aqui | Foto: Divulgação / Bossa Nova Sotheby’s International Realty

O imóvel tem cozinha planejada, piscina aquecida, terraço privativo e elevador. A propriedade à venda foi escolhida pela produção do filme por causa de aspectos estéticos, pois a casa onde vivia a família Rubens Paiva já não existe mais.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, negocia compra do imóvel para transformá-lo na Casa Brasileira de Cinema.