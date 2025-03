Gestão eficiente otimiza custos nos condomínios

José Henrique pontua que o 1º trimestre é crucial para analisar a previsão orçamentária do condomínio - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A gestão eficiente das finanças condominiais no primeiro trimestre do ano exige estratégias bem planejadas para otimizar custos, garantir previsibilidade nos gastos e manter o equilíbrio financeiro do condomínio. Renegociar contratos com fornecedores, investir em manutenção preventiva e adotar medidas sustentáveis ajudam a reduzir custos sem comprometer a qualidade dos serviços. Especialistas destacam que essas ações são essenciais para manter o equilíbrio financeiro do condomínio e promover uma administração mais eficiente e transparente.

José Henrique Coelho, agente imobiliário, enfatiza que o primeiro trimestre é um período crucial para que os condomínios analisem sua previsão orçamentária, considerando fatores como a elevação da inadimplência, além das despesas de final e início de ano. "Para evitar problemas financeiros, é essencial um planejamento eficiente, a criação de um fundo de reserva sólido e estratégias para reduzir a inadimplência”.

Para o síndico profissional Evandro Broes, a elaboração de um plano de ação estruturado é essencial para uma gestão eficiente. Ele recomenda um planejamento trimestral com pequenas ações estratégicas e um planejamento semestral voltado para iniciativas mais substanciais. "A previsão dos gastos recorrentes, chamados de ordinários, e a organização de possíveis despesas extraordinárias ou emergenciais são fundamentais para evitar surpresas financeiras”.

Gastos emergenciais

A manutenção preventiva é apontada como essencial para evitar gastos emergenciais elevados. Geovane Prazeres, administrador de condomínios, destaca que o aumento no fluxo de moradores durante as férias pode gerar gastos imprevistos com manutenção emergencial. "Sem dúvidas, o primeiro trimestre é um período que exige muito planejamento e controle financeiro para evitar surpresas desagradáveis".

“Quando conseguimos antecipar problemas e corrigi-los antes que se tornem emergências, evitamos gastos muito maiores. Uma manutenção corretiva pode custar até 5 vezes mais que uma corretiva. Um bom exemplo são os elevadores: um plano de manutenção adequado pode evitar que um problema pequeno se transforme em um reparo urgente e caríssimo: além de economizar dinheiro, isso traz mais segurança e comodidade para os moradores”, comenta Prazeres.

A renegociação de contratos é um fator essencial para manter a taxa condominial sob controle. Segundo José Henrique Coelho, é fundamental avaliar se todos os serviços contratados ainda são necessários, comparar valores de mercado e buscar ajustes nas condições dos contratos, em vez de simplesmente pressionar por redução de preços.

Na hora da negociação, Geovane Prazeres sugere buscar três orçamentos antes de renegociar, além de avaliar o valor agregado dos serviços. "Muitas vezes, apenas ajustando o escopo do serviço conseguimos manter a qualidade com um custo menor".

Evandro Broes recomenda que a opinião dos condôminos sobre a qualidade dos serviços prestados seja considerada como um importante indicativo para definir quais ajustes são necessários. "Avaliar o histórico das empresas e realizar estudos de viabilidade também são estratégias importantes".

Medidas sustentáveis

A adoção de medidas sustentáveis também pode impactar positivamente a gestão financeira dos condomínios. Segundo Thiago Fiais, síndico profissional, a implementação de tecnologias para redução do consumo de água e energia é uma tendência crescente. "A instalação de sensores de presença em áreas comuns, como garagens, o uso de lâmpadas LED e sistemas de reaproveitamento de água pluvial são soluções que, além de sustentáveis, reduzem significativamente os custos operacionais ao longo do ano".

Geovane Prazeres complementa que práticas sustentáveis também agregam valor ao imóvel e contribuem para a valorização do condomínio. "A instalação de painéis solares para abastecer áreas comuns e a separação correta de resíduos não só reduzem custos, mas também melhoram a imagem do empreendimento. Muitos condôminos estão cada vez mais atentos a iniciativas ecológicas, tornando esses diferenciais importantes até mesmo para a valorização do patrimônio".

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló