Walter Salles dedica Oscar às Fernandas: "Mulheres extraordinárias"

'Ainda Estou Aqui' conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional - Foto: AFP

Na noite mais aguardada do cinema, o Brasil fez história. 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional, tornando-se a primeira produção brasileira a vencer o prêmio, considerado o maior do mundo. No palco, o cineasta emocionou a plateia com um discurso que ressaltou a importância do filme, da memória e da resistência.

"Obrigado, em primeiro lugar, em nome do cinema brasileiro. É uma honra receber esse prêmio", iniciou Salles, visivelmente emocionado. O diretor dedicou a vitória a Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar. "Uma mulher que, depois de uma perda durante o regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Esse prêmio é dedicado a ela."



Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que interpretaram Eunice em diferentes fases da vida, também foram lembradas. "Dedico esse prêmio às duas mulheres extraordinárias que deram vida a ela", ressaltou.



A vitória marca um momento de reconhecimento inédito para o cinema brasileiro, que, apesar de indicações anteriores, nunca havia conquistado um Oscar. E a festa ficou ainda mais completa por se tratar do domingo e segunda de carnaval. No Pelourinho, um dos locais de transmissão da premiação, o clima foi de Copa do Mundo, com muita vibração do público.