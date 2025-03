Nem Fernanda Torres, nem Demi Moore! Oscar vai para Mikey Madison, de "Anora"

A atriz Mikey Madison - Foto: AFP

Nem Fernanda Torres, nem Demi Moore. O Oscar de Melhor Atriz ficou com a atriz Mikey Madison, por "Anora". A brasileira contou com uma torcida intensa pela estatueta, mas a Academia decidiu premiar a norte-americana de 25 anos, que já está entre as dez mais novas ganhadores da categoria.

A disputa foi acirrada, e especialistas destacam que a atuação de Fernanda Torres como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui" deixou uma forte impressão na crítica e no público. No entanto, a história acabou se repetindo para o Brasil 26 anos após Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, ter sido indicada ao mesmo prêmio, mas ter perdido para Gwyneth Paltrow.

Mesmo sem a estatueta, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, brilhou na premiação ao ser indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional, levando esta última.

Na plateia, Fernanda Torres aplaudiu Mikey Madison. Em Anora, ela dá vida a Ani, uma jovem que trabalha como stripper até que sua vida dá uma guinada inesperada. Ivan, herdeiro de um poderoso oligarca russo, lhe oferece uma quantia exorbitante de dinheiro e, em um gesto impulsivo, propõe casamento. No entanto, a euforia do momento rapidamente se transforma em tensão quando o pai do jovem, desaprovando a união, envia capangas para desfazer o matrimônio a qualquer custo.

Disputa foi acirrada, e especialistas destacam que a atuação de Fernanda Torres deixou uma forte impressão | Foto: AFP

Muita gente apostou que a maior concorrente de Fernanda seria Demi Moore, por "A Substância". Tida como a favorita, a artista levou o prêmio de Melhor Atriz no SAG (sindicato dos atores), além de um Globo de Ouro. Até a própria brasileira achava que perderia para a protagonista do clássico "Ghost". "Eu acho que o Oscar desse ano vai para a Demi Moore, que é uma mulher que merece. Uma mulher incrível. Eu encontrei com ela aqui. O filme que ela lida é uma coisa muito cara para todos os atores aqui", disse em uma entrevista.

Discreta e avessa aos holofotes, Mikey Madison foi a menos midiática entre as indicadas da temporada de premiações. Sem presença nas redes sociais e com poucas entrevistas concedidas, a atriz manteve um perfil reservado, mesmo após conquistar prêmios importantes como o BAFTA e o Independent Spirit Awards de Melhor Atriz. Seu nome já era conhecido por papéis nas séries Better Things e A Dama do Lago, além dos filmes Era Uma Vez em Hollywood e Pânico 5, mas foi com Anora que ela alcançou o estrelato definitivo.

Além da indicação de Madison, Anora disputa o Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção (Sean Baker), Melhor Ator Coadjuvante (Yura Borisov), Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem.