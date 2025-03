Foliões no Pelourinho vibram com vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025

O momento foi comemorado com grande entusiasmo no Largo do Pelourinho - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Brasil viveu uma noite histórica no Oscar 2025, quando o filme 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional.

O momento foi comemorado com grande entusiasmo no Largo do Pelourinho, em Salvador, onde os foliões se reuniram para assistir à cerimônia de premiação, que acontecia no domingo, 2. No meio da festa carnavalesca, o público teve a oportunidade de acompanhar flashs da transmissão ao vivo no telão durante a folia. Não só isso, o espaço recebeu ainda um show da ministra Margareth Menezes.



O Oscar 2025 também foi comemorado com energia na Barra-Ondina, onde Daniela Mercury puxou o icônico bloco Crocodilo. Durante sua passagem, a cantora se uniu à festa de carnaval para vibrar com a vitória de 'Ainda Estou Aqui', fazendo questão de destacar o orgulho nacional pela conquista histórica no cinema e onde colocou um Oscar gigante no trio



A vitória coroou uma jornada inédita para o cinema nacional, que, apesar de 22 indicações anteriores, nunca havia ganhado o prêmio. Além disso, 'Ainda Estou Aqui' entrou para a história como a primeira produção brasileira falada em português a ser indicada a Melhor Filme.



Veja vídeos do momento: