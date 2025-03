Paul Tazewell se torna o 1º negro a vencer Melhor Figurino no Oscar

Paul Tazewell recebendo o prêmio - Foto: AFP

Paul Tazewell entrou para a história do Oscar 2025 ao se tornar o primeiro homem negro a vencer a categoria de Melhor Figurino. O designer foi premiado por seu trabalho na adaptação musical 'Wicked', uma das produções mais aclamadas do ano.

"Obrigada, Academia, por essa honraria muito significativa", disse ele. "Eusou primeiro homem negro a receber um Oscar de melhor figurino", disse o figurinista ao receber o prêmio.



O apresentador da noite, Conan O'Brien, destacou o feito de Paul Tazewell após o intervalo: "Parabéns para Paul Tazewell, o primeiro homem negro a ganhar um Oscar de Melhor Figurino. Isso é maravilhoso."

Paul se torna a segunda pessoa negra a conquistar o prêmio na categoria, sendo precedido por Ruth E. Carter, que venceu anteriormente por 'Pantera Negra' e depois novamente por 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'.

A cerimônia do Oscar acontece no Dolby Theatre, em Los Angeles, e será transmitida no Brasil pela TNT e pelo streaming Max, a partir das 21h (horário de Brasília).