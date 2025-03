Ana Furtado faz piada com a Argentina no Oscar e Selton Mello responde na lata

Selton riu e logo rebateu a apresentadora - Foto: AFP

A poucas horas do Oscar 2025, um momento inusitado marcou a entrevista de Ana Furtado com Selton Mello, neste domingo, 2, em Los Angeles. Durante a conversa, a apresentadora soltou um espontâneo "Chupa, Argentina!", deixando o ator desconcertado.

Selton riu e logo respondeu, destacando a diferença entre os países na premiação. "A Argentina tem dois Óscares de Melhor Filme Internacional, a gente não tem nenhum. Como assim?", brincou.



Apesar da provocação bem-humorada, o ator ressaltou a importância da visibilidade do cinema nacional. "Está todo mundo interessado no nosso cinema, no que temos a oferecer. Ganhou o Oscar, maravilhoso. Não ganhou, maravilhoso também", afirmou.

Indicado ao prêmio, 'Ainda Estou Aqui' conta a história da família Paiva durante a ditadura militar no Brasil, com Selton Mello no papel de Rubens Paiva e Fernanda Torres como Eunice Paiva.

A cerimônia do Oscar acontece no Dolby Theatre, em Los Angeles, e será transmitida no Brasil pela TNT e pelo streaming Max, a partir das 21h (horário de Brasília).

