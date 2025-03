Fernanda Torres aposta em look marcante para o Oscar 2025

Fernanda Torres concorre ao prêmio de Melhor Atriz - Foto: AFP

A atriz Fernanda Torres chegou ao tapete vermelho do Oscar 2025 por volta das 19h (horário de Brasília) deste domingo, 2, em Los Angeles. Para a cerimônia, onde concorre ao prêmio de Melhor Atriz, ela apostou em um vestido preto longo com detalhes de plumas na cintura e muito brilho, assinado pela grife Chanel.

No tapete vermelho do Oscar, Fernanda comemorou a indicação do longa 'Ainda Estou Aqui'. "Inacreditável ser indicada. É incrível, um filme em língua portuguesa, não tivemos uma verba muito grande e aconteceu. Estou muito orgulhosa e agradecida por tudo. Estou feliz de estar aqui", declarou a atriz.

No longa 'Ainda Estou Aqui', Fernanda interpreta Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que se tornou uma das maiores ativistas dos Direitos Humanos no Brasil após o assassinato de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar.

O filme de Walter Salles, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice, também disputa as categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme – sendo esta última uma indicação inédita para o Brasil.

Na categoria de Melhor Atriz, Fernanda Torres concorre com Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked).

