Fernanda Torres baiana faz sucesso no Carnaval de Salvador; vídeo

Rafael Marques vê com otimismo a possível vitória de Fernanda Torres no Oscar que acontece neste domingo, 2 - Foto: Artur Soares

Mesmo Fernanda Torres pedindo para não criar um clima de Copa do Mundo, as expectativas dos brasileiros para o Oscar estão lá em cima. O longa “Ainda Estou Aqui”, que representa o Brasil na premiação, foi indicado às categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Fernanda Torres, protagonista da produção, concorre ao prêmio de Melhor Atriz. A cerimônia acontece hoje, às 21h, em Los Angeles.

Aproveitando que o Oscar ocorre em meio ao Carnaval, muitos brasileiros escolheram se fantasiar de Fernanda Torres durante a folia. Com muito bom humor, o baiano Rafael Marques ganhou visibilidade na internet depois de andar pelas ruas de Salvador vestido como a atriz.

A ideia para o “cosplay” surgiu como uma forma dele lidar com um período difícil. “Me vi em uma situação muito ruim da minha vida e, depois que vi a entrevista da Fernanda falando que a vida presta, eu precisei viver a minha vida”, disse em entrevista ao MASSA!.

Essa é a primeira vez que ele decide se fantasiar durante a folia. Tendo crescido acompanhando o fenômeno de Ayrton Senna, Rafael explica que a atriz representa um resgate a essa cultura de grandes ícones nacionais. “Ela fala muito sobre não criar um clima de Copa do Mundo, mas para a gente ela se transformou nessa coisa do Brasil que deu certo. A Fernanda Torres traz para a gente, como brasileiros, um símbolo de esperança”, explicou.

O baiano conta que não esperava a repercussão que teve nas redes sociais. Enquanto grava seus vídeos nas ruas da capital baiana, o carinho das pessoas vem de todas as partes. “O que me deu mais coragem de continuar seguindo foi justamente o apoio das pessoas. Teve uma hora que uma catadora de lata me olhou, os olhos dela brilharam. Parecia que eu era a própria Fernanda Torres”, pontuou.

Apesar de muitas pessoas terem ficado surpresas com o desempenho do Brasil no Oscar, Rafael explica que já esperava pelas indicações. Apaixonado pelo cinema nacional, ele conta que só teve uma surpresa dentre as indicações. “Eu tinha certeza que a Fernanda seria indicada a melhor atriz e o filme à Melhor Filme Internacional. Minha grande surpresa foi [a indicação] a Melhor Filme”, enfatizou.

Além de Rafael, diversos brasileiros optaram por homenagear a atriz durante o Carnaval deste ano. Para ele, esse movimento de celebração à cultura ressalta o papel de Ainda Estou Aqui como um símbolo de patriotismo. “A gente tem que parar um pouco com essa síndrome de vira-lata, de ficar pagando pau o tempo todo para outras culturas e não valorizar o que é nosso. A gente tem que ter orgulho do que é nosso”, completou.

Rafael não escondeu seu otimismo sobre a noite de hoje. Apesar de ainda não ter certeza onde vai assistir a premiação, ele garante que quer curtir a vitória ao lado da galera. “Eu já estou no clima de Copa, para mim o Oscar já é nosso. Eu já tô comemorando no Carnaval da Bahia esse Oscar, mas o meu Globo de Ouro já está na minha mão circulando pelas ruas de Salvador”

Veja vídeo do cover que viralizou nas redes: