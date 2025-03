Oscar 2025: tudo o que você precisa saber sobre a premiação

Fernanda Torres concorre na categoria Melhor Atriz - Foto: Divulgação

A 97ª edição do Oscar acontece neste domingo, 2, e promete ser marcante para os brasileiros, pois o longa ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles (‘Central do Brasil’), está indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com a indicação de Fernanda Torres.

E para os amantes do cinema não perderem nada, o Cineinsite A TARDE preparou um guia completo com todas as informações sobre a cerimônia. Saiba como, onde e que horas assistir, e mais.

Onde acontece e que horas começa?

A entrega dos prêmios vai ser feita no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, nos EUA. O evento começa às 21h, no horário de Brasília, mas o tapete vermelho oficial será exibido ao vivo a partir das 20h30.

Onde assistir ao vivo?

O Oscar 2025 será transmitido ao vivo nos EUA pela ABC e pelo Hulu. No Brasil, a transmissão oficial será feita pela TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.

Na TV aberta, a Globo faz cobertura da cerimônia — com exceção no Rio de Janeiro, onde o canal vai exibir os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Atrações do Oscar 2025

O anfitrião da noite será o comediante Conan O'Brien, que vai fazer a sua estreia como apresentador do Oscar. Entre os destaques musicais, estão previstas performances de Ariana Grande e Cynthia Erivo, que interpretarão canções do filme ‘Wicked’.

Além disso, artistas como Doja Cat, Raye, Lisa (do grupo Blackpink) e Queen Latifah também subirão ao palco.

Os quatro vencedores de atuação do ano passado — Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Da'Vine Joy Randolph — também retornam ao Teatro Dolby para entregar as estatuetas de atuação.

O evento deve relembrar os incêndios devastadores que ocorreram em Los Angeles em janeiro deste ano, que, inclusive, adiaram o anúncio dos indicados ao Oscar por duas vezes.

O CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente, Janet Yang, disseram que a cerimônia irá homenagear Los Angeles como “a cidade dos sonhos” e os trabalhadores da linha de frente que ajudaram a combater os incêndios.

“Refletiremos sobre os eventos recentes enquanto ressaltamos a força, criatividade e otimismo que definem Los Angeles e nossa indústria”, disse a dupla em um comunicado complementar.

Transmissão em Salvador

O Carnaval de Salvador também será espaço para a transmissão do Oscar 2025. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) anunciou que o Pelourinho terá espaço para que foliões possam acompanhar a cerimônia.

De acordo com o órgão, o Largo do Pelourinho foi o escolhido para receber o telão especial, no domingo, 2. “Vamos torcer juntos pelo Brasil, pela atriz Fernanda Torres e vibrar nessa noite mágica em que o cinema e o Carnaval da Bahia se unem rumo à vitória!”, disse a Secult.

O evento vai contar com um show da cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes. Durante sua apresentação, o público poderá acompanhar em um telão a cerimônia de premiação.

O evento é parte da programação do Carnaval do Pelô, promovido pelo Governo do Estado da Bahia. A festa começará às 17h, com o show "Trinca do Samba – Uma Homenagem a Walmir Lima", seguido pela apresentação do sambista Nelson Rufino, que contará com Roberta Sá como convidada. Teresa Cristina trará mais samba para a noite, antes de Margareth Menezes, que encerrará o evento com sua apresentação especial.

"É um momento muito especial, estarmos comemorando 40 anos da axé music e, ao mesmo tempo, coincidir dessa possibilidade da conquista do Oscar cair, justamente, num domingo de carnaval. É pra gente fazer festa mesmo e comemorar muito!" disse Margareth, animada com a oportunidade de celebrar o cinema nacional.

Quais os filmes indicados e onde assistir?

