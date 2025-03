Oscar 2025: Descubra onde assistir a todos os indicados a Melhor Filme

Premiação acontece neste domingo, 2. - Foto: Divulgação

Com a estreia de 'Um Completo Desconhecido' nos cinemas e 'Nickel Boys' no Prime Video nesta quinta-feira, 27, todas as 10 produções indicadas ao Oscar de Melhor Filme estão finalmente disponíveis no Brasil.

Há três meses e 20 dias em cartaz, o aclamado 'Ainda Estou Aqui' segue dominando os cinemas, já superando a marca de 5 milhões de espectadores. O longa de Walter Salles segue em quase todos os complexos de Salvador, mas a quantidade de salas pode ser impactada conforme o resultado da premiação.



O Oscar 2025, novamente realizado no Dolby Theatre em Los Angeles, acontece no dia 2 de março de 2025, a partir das 21h, no horário de Brasília.

Com a premiação se aproximando, o Cineinsite A TARDE reuniu uma lista completa dos indicados, com informações sobre onde assistir, além de resumos e trailers.

Saiba onde assistir aos indicados:

AINDA ESTOU AQUI

Sinopse: No Rio de Janeiro dos anos 70, durante a ditadura, o ex-deputado Rubens Paiva foi arrancado de casa por militares para ser interrogado. Nunca mais foi encontrado. A busca pela verdade dura 30 longos anos. E quando as respostas começam a aparecer, Eunice Paiva sente os primeiros sintomas da doença de Alzheimer.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas brasileiros.

A SUBSTÂNCIA

Sinopse: Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada de si mesma.

Onde assistir: Disponível para streaming no MUBI, ou aluguel/compra na Apple TV e Prime Video.

ANORA

Sinopse: Anora, uma jovem stripper que trabalha nas noites do Brooklyn, pode se tornar a Cinderela da sua própria história quando encontra e casa, por impulso, com o filho de um oligarca russo. Mas quando a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas fica ameaçado com a chegada dos pais dele a Nova York para cancelar o casamento.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas brasileiros.

O BRUTALISTA

Sinopse: Fugindo da Europa pós-guerra, um arquiteto visionário chega à América para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país estranho, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas brasileiros.

UM COMPLETO DESCONHECIDO

Sinopse: No Newport Folk Festival, em 1965, o jovem Bob Dylan sacudiu o cenário da música folclórica ao se tornar elétrico e transformar o rock na voz de uma geração, definindo um dos momentos mais transformadores da música do século XX.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas brasileiros.

CONCLAVE

Sinopse: Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas brasileiros.

DUNA: PARTE 2

Sinopse: A jornada de Paul Atreides continua. Ele se une a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra aqueles que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul tenta evitar um futuro terrível que só ele pode prever.

Onde assistir: Disponível para streaming na Max, ou aluguel/compra no Prime Video e Google Play.

EMÍLIA PÉREZ

Sinopse: No México, uma advogada recebe uma oferta inesperada para ajudar um temido chefe de cartel a se aposentar de seus negócios e desaparecer para sempre para que possa tornar a mulher que sempre sonhou em ser.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas brasileiros.

NICKEL BOYS

Sinopse: O filme acompanha a aliança entre Elwood e Turner, dois adolescentes afro-americanos que são enviados para um brutal reformatório juvenil na Flórida no ápice da implementação das leis segregacionistas de Jim Crow. A forte irmandade criada entre os dois forja um refúgio de esperança e carinho em meio aos horrores e às violências sofridas dentro e fora da detenção.



Onde assistir: Disponível para streaming no Prime Video a partir do dia 27 de fevereiro.

WICKED

Sinopse: O longa conta a história de Elphaba, uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde incomum, que ainda não descobriu seu verdadeiro poder, e de Glinda, uma jovem popular e ambiciosa que só quer saber de privilégios e ainda não conhece a sua verdadeira alma. As duas se conhecem na Universidade de Shiz, na Terra de OZ, e se tornam grandes amigas, mas suas diferenças fazem com que a vida as separe, levando-as a cumprirem seus destinos como a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste.

Onde assistir: Disponível para compra e aluguel no YouTube, Prime Video, Google Play e Apple TV.