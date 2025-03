Polêmica pode tirar chances de 'Emilia Pérez' no Oscar, diz revista

Filme está em cartaz nos cinemas brasileiros - Foto: Divulgação

Apesar de ter sido indicado em 13 categorias, número recorde para um filme em língua não-inglesa, 'Emilia Pérez' não deve conquistar nenhum Oscar, de acordo com a revista americana Variety. A revista, reconhecida por seu longo histórico de cobertura das premiações, aponta que o filme, embora tenha sido um dos destaques, não levará estatuetas nas principais disputas.

Apesar de Zoe Saldaña ter conquistado o prêmio de Melhor Elenco no SAG Awards, prêmio do Sindicato de Atores dos Estados Unidos, o filme agora é cotado apenas em duas categorias: canção original e atriz coadjuvante (com Saldaña).



A derrota, segundo a Variety, é quase certa, com Isabella Rossellini (de 'Conclave') sendo apontada como a favorita para levar o prêmio de atriz coadjuvante. Já na categoria de canção original, a revista afirma que a canção 'El Mal' será superada por 'The Journey', de Batalhão 6888, outro filme da Netflix.

A campanha do filme foi prejudicada por polêmicas envolvendo Karla Sofia Gascón, cujo nome se tornou controverso após a descoberta de publicações de teor racista e xenofóbico em suas redes sociais.

A maioria dessas postagens foi feita entre 2020 e 2021, mas algumas mais recentes também geraram repercussão negativa. Como consequência, a Netflix, distribuidora do filme nos EUA, retirou Karla dos materiais promocionais e a impediu de participar de eventos relacionados à premiação.