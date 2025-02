'Emília Pérez': Tweets de Karla Sofía Gascón causam revolta na Web

A maioria das postagens foi feita entre 2020 e 2021 - Foto: Divulgação

As polêmicas em torno de Karla Sofía Gascón, protagonista de 'Emilia Pérez', seguem movimentando as redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) resgataram publicações antigas da atriz sobre temas como a expulsão de árabes da Europa, a diversidade no Oscar, o assassinato de George Floyd e a COVID-19.

A maioria das postagens foi feita entre 2020 e 2021, no auge da pandemia, mas há tweets mais recentes entre as mensagens destacadas. Segundo a 'Variety', antes de estrelar 'Emilia Pérez' — que lhe rendeu a primeira indicação de uma mulher assumidamente trans ao Oscar de Melhor Atriz —, Gascón criticou a cerimônia de 2021, que premiou 'Nomadland':



"Cada vez mais o #Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto. Não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M",* escreveu, referindo-se aos movimentos e protestos feministas.

"Fora isso, uma festa feia, feia", completou sobre a cerimônia realizada na Union Station, em Los Angeles, fora do tradicional Dolby Theater devido à pandemia.

Sobre o COVID-19, Karla repetiu falas preconceituosas associando o vírus à China:



"Há tantos cientistas no mundo fazendo bombas, tantos acadêmicos construindo objetos para o espaço, tantas fábricas de medicamentos e não há ninguém que consiga entrar na fila dessa merda chinesa. No final, foi um show tremendo para uma nova variante da gripe, aviária ou coronavírus."



As críticas da atriz também se estenderam ao islamismo. Em novembro de 2020, ela escreveu:



"Sinto muito, é só impressão minha ou há mais muçulmanos na Espanha? Toda vez que vou buscar minha filha na escola, há mais mulheres com os cabelos cobertos e as saias abaixadas até os calcanhares. No ano que vem, em vez de inglês, teremos que ensinar árabe."



Em outra postagem de 2020, Gascón utilizou a foto de uma família muçulmana, onde a esposa usava uma burca, para atacar a religião:



"O islamismo é maravilhoso, sem nenhum machismo. As mulheres são respeitadas e, quando são respeitadas, ficam com um pequeno buraco quadrado no rosto para que seus olhos e bocas possam ser vistos, mas somente se ela se comportar. Embora eles se vistam assim para seu próprio prazer. QUÃO PROFUNDAMENTE REPUGNANTE DA HUMANIDADE."

Em 2021, a atriz ampliou sua crítica para todas as religiões:

"Estou farta do islamismo, cristianismo, catolicismo e de todas as crenças idiotas que violam os direitos humanos."

Os comentários sobre George Floyd também repercutiram negativamente. Poucos dias após a sua morte, Gascón afirmou:



"Eu realmente acho que muito poucas pessoas se importaram com George Floyd, um vigarista viciado em drogas, mas sua morte serviu para demonstrar mais uma vez que há pessoas que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e consideram os policiais como assassinos. Eles estão todos errados."

A polêmica surge logo após Gascón afirmar que estava sendo atacada na internet pela equipe do filme 'Ainda Estou Aqui', de Fernanda Torres — algo que a brasileira já havia pedido para que seus seguidores não fizessem.

Até o momento, a Netflix, que detém os direitos de 'Emilia Pérez', e a Academia do Oscar não se pronunciaram sobre o caso. Os representantes da atriz também não comentaram. O filme, que recebeu 13 indicações ao Oscar, estreia nos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro.