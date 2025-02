Saiba o que chega ao catálogo da Netflix Brasil em fevereiro

Netflix divulgou os lançamentos de fevereiro - Foto: Divulgação

A Netflix divulgou os lançamentos de fevereiro, e os assinantes terão muitos motivos para se programar. O mês chega com novas temporadas de séries e estreias de produções inéditas, incluindo filmes, doramas e animes.

Entre as grandes apostas estão as séries 'Sintonia' e 'Cobra Kai', ambas retornando com suas temporadas finais. Além disso, o filme 'Dia Zero', estrelado por Robert De Niro, promete ser uma atração imperdível para os fãs do serviço.



Os admiradores de produções coreanas também terão opções de peso com 'Um Amor de Cinema' e 'Bogotá: A Cidade dos Sonhos Perdidos'.

Confira a lista de novidades:

SÉRIES:

Sintonia: Temporada 5

• Estreia: 5 de fevereiro



Doni, Nando e Rita enfrentam novos dilemas morais na vida adulta. Será que as diferentes convicções vão mudar a caminhada de cada um ou a amizade vai prevalecer?

Vinagre de Maçã

• Estreia: 6 de fevereiro

Duas jovens defendem a ideia de que fórmulas de bem-estar podem curar doenças letais, enganando o mundo de forma consciente e inconsciente.

Doces Magnólias: Temporada 4

• Estreia: 6 de fevereiro

É período de festas em Serenity, e as Magnólias enfrentam uma tragédia, uma crise na cidade e uma terrível tempestade nas semanas entre o Halloween e o Natal.

Cobra Kai: Temporada 6 – Parte 3

• Estreia: 13 de fevereiro

Daniel e Johnny preparam o time para o torneio mundial, mas antigos inimigos e novas ameaças podem atrapalhar a vitória.

Cãezinhos no Passeio: Parte 1

• Estreia: 13 de fevereiro



Quando seus humanos estão longe, o fofo cãozinho Holm e seus colegas adoram brincar com seus brinquedos favoritos.

Um Amor de Cinema

• Estreia: 14 de fevereiro



Um cinéfilo e uma diretora novata vivem um romance intenso, porém breve. Agora que a trama da vida os aproximou novamente, será que a história terá um novo fim?

Casamento às Cegas: Temporada 8

• Estreia: 14 de fevereiro

Um novo grupo de solteiros e solteiras encara o maior experimento em um reality de namoro. Será que eles vão encontrar suas almas gêmeas e se casar ou a aparência vai atrapalhar o amor?

Dia Zero

• Estreia: 20 de fevereiro

Depois que um ataque cibernético sabota a infraestrutura de transporte e energia dos Estados Unidos, o ex-presidente George Mullen tem a missão de encontrar o culpado.

FILMES:

Jumanji: Próxima Fase

• Estreia: 1 de fevereiro



Spencer desaparece, então Martha, Bethany e Fridge resolvem voltar para Jumanji e resgatá-lo. O problema é que a jornada vai ser muito mais complicada do que parecia.

Homem-Aranha no Aranhaverso

• Estreia: 1 de fevereiro



Após ser picado por uma aranha radioativa, o garoto Miles Morales logo aprende a lançar teias com seus parceiros de um universo alternativo.

Bogotá: A Cidade dos Sonhos Perdidos

• Estreia: 3 de fevereiro

Em busca de uma vida melhor, um jovem coreano se muda para Bogotá e se envolve no submundo do crime, arriscando tudo pela chance de alcançar o sucesso.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

• Estreia: 5 de fevereiro



Com as pessoas que mais ama em risco, Peter Parker recorre ao Dr. Estanho para restaurar seu segredo, mas acaba causando um acidente de proporções universais.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Versão Estendida)

• Estreia: 5 de fevereiro



Com a identidade revelada, o Homem-Aranha recorre ao Dr. Estranho nesta versão estendida que inclui cenas cortadas da versão final e uma abertura especial.

The Witcher: Sereias das Profundezas

• Estreia: 11 de fevereiro



O caçador de monstros Geralt de Rivia se depara com um conflito épico entre a terra e o mar neste filme de animação do universo de The Witcher.

A Vida é Bela

• Estreia: 16 de fevereiro



Um garçom judeu-italiano enviado a um campo de concentração nazista protege a inocência de seu filho fingindo que seu cativeiro é um elaborado jogo.

Gladiador

• Estreia: 16 de fevereiro



Ao ver sua família assassinada e sua vida destruída pelo filho do falecido imperador, o general romano Maximus jura vingança.

A Teoria de Tudo

• Estreia: 16 de fevereiro



O físico Stephen Hawking e sua esposa, Jane Wilde, tentam equilibrar duas demandas gigantescas: o avanço da doença dele e a busca dela por um propósito além do casamento.

Grease - Nos Tempos da Brilhantina

• Estreia: 19 de fevereiro



Neste musical que marcou época, John Travolta é um líder de gangue que se apaixona por uma garota toda certinha vivida por Olivia Newton-John.

Uncharted: Fora do Mapa

• Estreia: 19 de fevereiro



O habilidoso caçador de tesouros Nathan Drake e seu mentor Sully embarcam em uma perigosa aventura pelo mundo para encontrar o ouro perdido de Fernão de Magalhães.

Red - Aposentados e perigosos

• Estreia: 25 de fevereiro



Frank Moses é um ex-agente da CIA e está curtindo a vida de aposentado. Até que vira alvo de um assassino e precisa voltar à ativa.

Red 2 – Aposentados e Ainda Mais Perigosos

• Estreia: 25 de fevereiro



O ex-agente da CIA Frank Moses e sua equipe voltam para outra missão de alto risco: achar um dispositivo nuclear desaparecido que pode estar em qualquer lugar do planeta.

INFANTIL:

Shrek

• Estreia: 1 de fevereiro



Para resgatar uma princesa das garras de um dragão que cospe fogo, o ogro Shrek se une a um companheiro improvável: um burro brincalhão.

Shrek 2

• Estreia: 1 de fevereiro



O simpático ogro e seu amor voltam para a terra natal dela para dizer aos seus pais que se casaram, mas o Príncipe Encantado não fica nada feliz.

Shrek Terceiro

• Estreia: 1 de fevereiro



O reino precisa de um herdeiro, então Shrek, Burro e o Gato de Botas saem à procura de um, bem quando Shrek descobre que vai ser pai.

Meu Malvado Favorito

• Estreia: 16 de fevereiro



Ele era um vilão com um plano diabólico, mas tudo mudou depois que um trio de órfãs deu as caras.

Meu Malvado Favorito 2

• Estreia: 16 de fevereiro



Mais engenhocas, minions e confusão! Gru deixa as maldades de lado para cuidar das meninas e é recrutado por uma agência secreta para combater o mal.

Meu Malvado Favorito 3

• Estreia: 16 de fevereiro



Gru perdeu o emprego porque não prendeu um astro infantil que se tornou um supervilão. Agora, ele acabou de descobrir que tem um irmão gêmeo há muito perdido!

Minions

• Estreia: 16 de fevereiro



Eles são os lacaios amarelos e inconfundíveis de "Meu Malvado Favorito". Neste filme, veja a história de sua devoção por vilões desde o início.

ANIMES:

ONE PIECE: Dressrosa

• Estreia: 1 de fevereiro



O capitão Luffy navega com sua tripulação à procura de um tesouro que pode torná-lo o novo rei dos piratas.

Naruto Shippuden: Temporada 14

• Estreia: 1 de fevereiro



Após treinar fora por mais de dois anos, Naruto Uzumaki retorna para casa e une forças com Sakura Haruno para enfrentar uma organização maligna.

Naruto Shippuden: Temporada 15

• Estreia: 1 de fevereiro



Após treinar fora por mais de dois anos, Naruto Uzumaki retorna para casa e une forças com Sakura Haruno para enfrentar uma organização maligna.

ONE PIECE: Silver Mine

• Estreia: 1 de fevereiro



O capitão Luffy navega com sua tripulação à procura de um tesouro que pode torná-lo o novo rei dos piratas.

Cells At Work!: Temporada 2

• Estreia: 1 de fevereiro



Novas células, novas bactérias e novos vírus. O glóbulo vermelho e seus colegas fazem de tudo para manter o corpo saudável. O trabalho de uma célula nunca termina!