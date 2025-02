Oscar 2025: Veja onde assistir aos filmes indicados ao prêmio

O filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' recebeu três indicações ao Oscar - Foto: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou no dia 23 de janeiro os indicados ao Oscar 2025. A 97ª edição da cerimônia ocorrerá no dia 2 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, Estados Unidos, e promete uma disputa intensa entre os principais filmes do ano. Até lá, os cinéfilos podem se programar para assistir às produções que estão concorrendo à tão sonhada estatueta.

Alguns dos filmes indicados ainda não estrearam no Brasil, enquanto outros já estão disponíveis nos cinemas ou em plataformas de streaming. Para ajudar na sua escolha, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os principais títulos indicados, acompanhados de resumos e trailers.



Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando em Salvador.



AINDA ESTOU AQUI – em cartaz nos cinemas

No Rio de Janeiro dos anos 70, durante a ditadura, o ex-deputado Rubens Paiva foi arrancado de casa por militares para ser interrogado. Nunca mais foi encontrado. A busca pela verdade dura 30 longos anos. E quando as respostas começam a aparecer, Eunice Paiva sente os primeiros sintomas da doença de Alzheimer.

EMILIA PÉREZ – a partir de 6 de fevereiro nos cinemas



No México, uma advogada recebe uma oferta inesperada para ajudar um temido chefe de cartel a se aposentar de seus negócios e desaparecer para sempre para que possa tornar a mulher que ela sempre sonhou em ser.

ANORA – em cartaz nos cinemas



Anora, uma jovem profissional do sexo que trabalha nas noites do Brooklyn, pode se tornar a Cinderela da sua própria história quando encontra e casa, por impulso, com o filho de um oligarca russo. Mas quando a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas fica ameaçado com a chegada dos pais dele a Nova York para cancelar o casamento.

CONCLAVE – em cartaz nos cinemas



Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

A SUBSTÂNCIA – Mubi e disponível para compra e aluguel em plataformas online



Após ser demitida da TV por ser considerada “velha demais” para sua atriz, Elisabeth Sparkle recorre a um sinistro programa de aprimoramento corporal. A substância milagrosa promete rejuvenescê-la, mas resulta em uma transformação ainda mais radical. Ela agora precisa dividir seu corpo com Sue, sua versão jovem e melhorada, e, aos poucos, começa a perder completamente o controle da própria vida.

DUNA: PARTE 2 – Max



A jornada de Paul Atreides continua. Ele se une a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra aqueles que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul tenta evitar um futuro terrível que só ele pode prever.

UM COMPLETO DESCONHECIDO – a partir de 27 de fevereiro nos cinemas



Em 1961, um desconhecido Bob Dylan, de 19 anos, chega à cidade de Nova York com seu violão e cria relacionamentos com ícones musicais em sua ascensão meteórica, culminando em uma performance inovadora que reverbera no mundo todo.

O BRUTALISTA – a partir de 20 de fevereiro nos cinemas



Fugindo da Europa pós-guerra, um arquiteto visionário chega à América para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país estranho, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.

WICKED – disponível para compra e aluguel em plataformas online



O longa conta a história de Elphaba, uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde incomum, que ainda não descobriu seu verdadeiro poder, e de Glinda, uma jovem popular e ambiciosa que só quer saber de privilégios e ainda não conhece a sua verdadeira alma. As duas se conhecem na Universidade de Shiz, na Terra de OZ, e se tornam grandes amigas, mas suas diferenças fazem com que a vida as separe, levando-as a cumprirem seus destinos como a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste.

NICKEL BOYS – indisponível no momento



Nickel Boys conta a história de Elwood Curtis e Turner, dois adolescentes negros que são enviados para o reformatório Nickel Academy. O reformatório é uma instituição que se vangloria de fazer dos seus rapazes homens honrados e honestos, mas por trás da fachada esconde-se uma câmara de horrores.

DIVERTIDA MENTE 2 – Disney+



Com um salto temporal, Riley se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle também está passando por uma adaptação para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções.

ALIEN: ROMULUS – Disney+



Um grupo de jovens colonizadores espaciais se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência.

A GAROTA DA AGULHA – Mubi



Uma jovem grávida e recém-desempregada luta para sobreviver em Copenhague após a Primeira Guerra Mundial. Ela é acolhida por uma mulher carismática para ajudar a comandar uma agência de adoção clandestina. As duas formam um vínculo inesperado, até que uma descoberta repentina muda tudo.

NOSFERATU – em cartaz nos cinemas



Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável.

A VERDADEIRA DOR – em cartaz nos cinemas

Dois primos que não se dão bem se reúnem para uma excursão pela Polônia para homenagear sua amada avó. A aventura toma um rumo diferente quando as antigas tensões deles ressurgem contra o pano de fundo de sua história familiar.



Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!