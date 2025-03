Fernanda Torres sugeriu música de encerramento de 'Ainda Estou Aqui'

Roberto Carlos expressou sua gratidão à atriz - Foto: Divulgação

Em entrevista ao jornal Extra, Roberto Carlos revelou que foi Fernanda Torres, protagonista de 'Ainda Estou Aqui', quem sugeriu a música 'É preciso dar um jeito, meu amigo' como tema de encerramento do filme. A canção, que traz uma carga de emoção e reflexão, foi criada pelo cantor e seu amigo, o falecido Erasmo Carlos, na década de 70.

Roberto Carlos expressou sua gratidão à atriz: "Vejo com muita alegria, e meu agradecimento muito grande a Fernandinha Torres. Soube que foi ela quem sugeriu essa canção para o filme e ao Walter Salles Jr. Meu aplauso para Selton Mello e à minha querida, Fernanda Montenegro, e a todo esse grande elenco e equipe que contribuíram para esse grande sucesso no Brasil e no mundo. Um orgulho para todos nós".

O cantor também compartilhou a história da composição da música, que surgiu em uma conversa com Erasmo Carlos: "Numa noite em que Erasmo e eu estávamos compondo, em um momento, começamos a falar de questões em geral do Brasil, e eu disse: 'é preciso dar um jeito'. Ele repetiu a frase: 'É preciso dar um jeito, meu amigo'. Então eu disse: 'Isso pode ser o tema de uma música nossa. É Preciso dar um jeito, Meu Amigo'".

O filme 'Ainda Estou Aqui', que narra a história da família Paiva durante a ditadura militar, está concorrendo a três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (para Fernanda Torres). A cerimônia ocorre no dia 2 de março.

Ouça a música: