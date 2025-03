‘Um Completo Desconhecido’ e mais: programação dos cinemas de Salvador

'Um Completo Desconhecido' conta a história do cantor Bob Dylan - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador apresentam uma programação diversificada, atendendo a todos os gostos. Entre os destaques da semana, há desde grandes estreias de ação, terror e animações até dramas envolventes. O lançamento mais aguardado é ‘Um Completo Desconhecido', mas a variedade de títulos em cartaz oferece opções que vão da adrenalina ao cinema reflexivo, garantindo uma experiência para diferentes perfis de espectadores.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

UM COMPLETO DESCONHECIDO

No Newport Folk Festival, em 1965, o jovem Bob Dylan sacudiu o cenário da música folclórica ao se tornar elétrico e transformar o rock na voz de uma geração, definindo um dos momentos mais transformadores da música do século XX.

O BRUTALISTA



Fugindo da Europa pós-guerra, um arquiteto visionário chega à América para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país estranho, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.

ÚLTIMO ALVO



Um velho gângster ex-boxeador que trabalha para um chefe do crime de Boston recebe um diagnóstico perturbador. Apesar de uma memória vacilante, ele tenta corrigir os pecados do seu passado e reconectar-se com seus filhos distantes. Ele está determinado a deixar um legado positivo para seu neto, mas o submundo do crime não o deixa e ele vai tomar o controle.

O HOMEM-CÃO



Metade humano, metade cão. O Homem-Cão nasce depois de um acidente entre um policial humano e seu fiel cachorro de estimação durante uma operação. Uma operação para salvar a vida dos dois realiza a fusão do corpo de um com a cabeça do outro. Sob essa nova identidade, o homem-cão vira então um protetor da cidade e precisa parar os planos de destruição do malvado gato e supervilão Pepê. Pronto para criar uma versão sua em miniatura, o pequeno Pepezinho, e duplicar sua capacidade criminosa, o gato, porém, perde o controle da situação e acaba precisando se unir com o homem-cão. Os dois precisam, então, correr contra o tempo para salvar o pequeno gatinho das garras de um inimigo em comum.

CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO



O herói voador Sam Wilson, assumiu oficialmente o manto de Capitão América. Depois de se reunir com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, Sam se vê no meio de um incidente internacional. Ele precisa descobrir a razão por trás de uma nefasta conspiração global antes que o verdadeiro mentor faça o mundo inteiro ficar vermelho.

SING SING



Preso por um crime que não cometeu, Divine G encontra um propósito ao atuar em um grupo de teatro junto com outros homens encarcerados, incluindo um novato desconfiado.

EMILIA PÉREZ



No México, uma advogada recebe uma oferta inesperada para ajudar um temido chefe de cartel a se aposentar de seus negócios e desaparecer para sempre para que possa tornar-se a mulher que sempre sonhou em ser.

ANORA



Anora, uma jovem prostituta que trabalha nas noites do Brooklyn, pode se tornar a Cinderela da sua própria história quando encontra e casa, por impulso, com o filho de um oligarca russo. Mas quando a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas fica ameaçado com a chegada dos pais dele a Nova York para cancelar o casamento.

CONCLAVE



Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

