Oscar no Carnaval: Salvador terá transmissão no Pelourinho

'Ainda Estou Aqui' está indicado a três categorias - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador também será espaço para a transmissão do Oscar 2025. A Secretaria de Cultura da Bahia anunciou, nesta segunda-feira, 24, que o Pelourinho terá espaço para que foliões possam acompanhar a cerimônia.

De acordo com o órgão, o Largo do Pelourinho foi o escolhido para receber o telão especial, no domingo, 2. "Vamos torcer juntos pelo Brasil, pela atriz Fernanda Torres e vibrar nessa noite mágica em que o cinema e o Carnaval da Bahia se unem rumo à vitória!", disse a Secult.

A expectativa da premiação é motivada pela indicação do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' em três categorias.

Dirigido por Walter Salles (‘Central do Brasil’), a produção é um dos indicados nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. Já Fernanda Torres, que protagoniza o longa, concorre como Melhor Atriz.

O filme segue em cartaz no Brasil e já atraiu mais de três milhões de espectadores ao cinema. O filme foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024. E Fernanda Torres foi consagrada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.