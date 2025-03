BaianaSystem atrasou? Briga com É o Tchan no Furdunço vem à tona

Russo Passapusso e Compadre Washington - Foto: Reprodução | Instagram

A mudança na ordem dos trios durante o Furdunço, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), no domingo, 23, causou indignação entre os foliões, que se programaram para acompanhar seus ídolos na festa de pré-Carnaval de Salvador. O episódio repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, e levantou questionamentos, principalmente sobre um suposto atraso da BaianaSystem, que teria afetado outros trios.

Cancelamento do show da É o Tchan

Além disso, os foliões foram surpreendidos com a informação de que a banda É o Tchan não se apresentaria mais no Furdunço, após uma longa espera pelo início do show, que durou cerca de uma hora e meia além do horário previsto. Segundo o Bahia Notícias, a situação gerou conflitos e insatisfação nos bastidores do Carnaval de Salvador.

Polêmica envolvendo a BaianaSystem

Tudo teria começado na sexta-feira, 21, quando Russo Passapusso questionou o horário previsto para a apresentação da BaianaSystem, argumentando que a programação poderia dificultar o retorno dos foliões para casa.

“A gente quer muito sair no horário ao menos parecido com os outros anos, horário de 22h, 21h30, esses horários que dá pra pessoa que vão trabalhar no outro dia, as pessoas que vêm pra cidade, que fazem as suas viagens consigam ter sua saúde na volta”, justificou o artista. O pedido foi atendido pela Saltur, que ajustou o horário do show para as 22h.

De acordo com a matéria, a BaianaSystem teria começado sua apresentação um pouco antes das 23h30, devido a um suposto atraso da banda para chegar ao circuito. Com isso, É o Tchan teria solicitado que seu trio passasse na frente da BaianaSystem para iniciar sua apresentação, mas o pedido foi negado. Diante da situação, o cantor Compadre Washington teria anunciado do trio o cancelamento do show devido à "falta de respeito".

Empresários chateados

Mas o bafafá não parou por aí. A publicação ainda afirma que a situação gerou debate entre empresários de outras bandas. "O Furdunço pertence à BaianaSystem. Monta a hora que quer, onde quer, depois sai passando na frente de todo mundo", lamentou um deles.

"A Baiana criou o problema do horário e não cumpriu o próprio horário exigido. O erro foi não ter punido eles com a passagem dos carros que estavam prontos", sugeriu outro.

Bandas comentam sobre o caso

O Portal MASSA! entrou em contato com a assessoria de imprensa da banda É o Tchan para esclarecer a situação. No entanto, a equipe informou que, por enquanto, não irá se pronunciar sobre o caso.

Da mesma forma, a assessoria da BaianaSystem declarou não ter conhecimento do episódio, mas afirmou que a banda também aguardou para sair, dando a entender que o atraso foi geral.