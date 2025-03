Aline Bianca: quem era a musa que morreu após desfilar no carnaval?

Dona de um salão de beleza, Aline era apaixonada pelo samba - Foto: Reprodução

Aline Bianca, de 38 anos, empresária e musa da escola de samba Independente de Boa Vista, faleceu no domingo, 23, após sofrer um infarto. Horas antes, ela havia desfilado no Sambão do Povo, no Carnaval de Vitória.

Dona de um salão de beleza, Aline era apaixonada pelo samba e desfilava há três anos pela agremiação. Segundo sua assessoria, em entrevista ao g1, após deixar a avenida, ela descansou em casa e, mais tarde, passou mal. Encaminhada para um hospital na Grande Vitória, não resistiu ao infarto.

Aline deixa o marido e dois filhos, de 10 e 19 anos. Ela estava em fase de expansão do salão e planejava inaugurar um novo espaço ainda este ano.

Antes de se tornar empresária no ramo da beleza, Aline trabalhou na área comercial de uma operadora de saúde. Em 2007, decidiu mudar de vida e começou a atender clientes em domicílio fazendo unhas de gel.

O sucesso levou à abertura do salão Aline Bianca, que cresceu ao longo dos anos. Em 2023, a empresária participou de uma reportagem sobre empreendedorismo, incentivando outras pessoas a acreditarem em seus sonhos.

Despedida

O velório de Aline Bianca aconteceu nesta segunda-feira, 24, às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, Grande Vitória.

Nas redes sociais, a Independente de Boa Vista e o salão de Aline publicaram notas de pesar. O presidente da escola, Emerson Xumbrega, lamentou a perda:

"Ela estava radiante antes do desfile. É uma tristeza imensa para todos nós”.