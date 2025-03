Bruno Reis pede a ambulantes que durmam em casa: "Não temos estrutura"

Bruno Reis se reuniu na manhã desta segunda-feira, 24, em coletiva de anúncio de novos secretários da (Seinfra) e da (Semit) - Foto: Divulgação

O prefeito Bruno Reis disse, nesta segunda-feira, 24, que os ambulantes podem retornar para casa durante o período de Carnaval, pois não há estruturas para recebê-los. A declaração foi feita em coletiva de anúncio novos secretários das pastas da Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e de Inovação e Tecnologia (Semit).

“Ele vai trabalhar durante o período da festa e no dia seguinte, durante o dia, retorna para casa para dormir, porque não tem festa de manhã, não tem festa tarde. Então ontem a festa começou por volta das 14 horas, foi até a madrugada desta noite, tem um dia para descansar e retornar”, explicou o prefeito sobre o Furdunço, parte da programação de pré-Carnaval que aconteceu neste domingo, 23.

Bruno Reis ainda reiterou que a Prefeitura não oferece estruturas para os ambulantes dormirem. “Nós não temos como montar a estrutura próximo ao circuito para que eles possam dormir”, apontou.

“Chega nesse período, todas as estruturas estão sendo utilizadas das mais diversas formas, esse serviço de dormitório a prefeitura ainda não é sucesso, quem sabe no futuro a gente tem capacidade”, concluiu.

Muitos ambulantes se instalam nos circuitos cerca de uma semana antes do início da folia para guardar seus pontos de venda. Além do mais, muitos trabalhadores por morarem em bairros distantes do centro nos circuitos do Campo Grande e Ondina relatam que o alto custo da passagem é outro fator que faz eles escolherem permanecer acampados nos locais.

O prefeito ainda comentou a ampliação da oferta das creches que começam a recepcionar os filhos dos ambulantes na próxima quinta-feira, 27. "Os seus filhos, nós vamos começar a recepcionar a partir da quinta-feira, inclusive ampliando a oferta do atendimento das crianças, auxílio dos ambulantes, e nós pedimos para os ambulantes”, finalizou.