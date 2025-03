“Grande intimidade e conhecimento”, diz Bruno sobre novos secretários

Bruno Reis durante anúncio dos novos secretários - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Após oficializar as nomeações dos vereadores Luiz Carlos (Republicanos) e Alberto Braga (União Brasil) para as secretarias municipais de Infraestrutura (Seinfra) e Inovação e Tecnologia (Semit), respectivamente, o prefeito Bruno Reis (União Brasil), comentou, na manhã desta segunda-feira, 24, sobre a escolha da dupla.

“Quando eu digo que o time que está ganhando não se mexe é porque os dois que assumem as pastas, hoje, nessa manhã, já têm grande intimidade e grande conhecimento sobre as áreas que vão atuar”, iniciou, durante coletiva de imprensa para anúncio dos novos titulares.

Nova composição

O prefeito também detalhou como será a nova composição nas pastas da gestão. Conforme declarou Bruno, Francisco Torreão, que assumiu a Seinfra com a saída do vereador Luiz Carlos para a disputar as eleições municipais, voltará ao cargo de subsecretário.

“Torreão aqui agradeço pelo brilhante trabalho que fez segurando o bastão no período que Luiz Carlos descompatibilizou. Ele volta à condição de subsecretário, vai estar lá ao lado de Luiz imprimindo em ritmo mais acelerado. [...] Então obrigado Torreão por tudo”, declarou.

Ainda segundo o gestor, na Semit, que quem liderava era Samuel Pereira Araújo saiu e continuará apenas a frente da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (COGEL), cargo que ocupa desde 2021.

“Samuel acumulava a Cogel com a Semit, secretaria que nós criamos porque queríamos avançar muito na tecnologia e na inovação. [...] Ele vai ficar à frente da COGEL e vai trabalhar de mãos dadas sobre a liderança do nosso novo secretário, Alberto Braga”, explicou.