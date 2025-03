Musa de escola de samba infarta e morre após desfilar no carnaval

Musa de escola de samba do Espirito Santo morreu após desfilar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Musa da escola de samba Independente de Boa Vista, do Espírito Santo, Aline Bianca, de 38 anos, sofreu um infarto e morreu neste domingo 23, horas depois de ter desfilado no Carnaval de Vitória. A informação foi confirmada pela agremiação nas redes sociais.

“É com profunda tristeza que a Boa Vista informa o falecimento de nossa musa Aline Bianca, ocorrido no início da tarde deste domingo (23). Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade com toda sua paixão pelo Carnaval“, começou a escola em seu comunicado.

“Após o desfile, já em casa, a empresária passou mal e foi encaminhada ao Hospital Meridional, na Serra, onde sofreu um infarto e veio a falecer. A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba”, concluiu.

Além de musa, Aline era dona de um salão de beleza em Laranjeiras, vitória. Ainda não se tem informações sobre seu velório.