Globo ignora críticas e convoca ex-participantes para salvar o BBB 25

BBB 25 terá outra vez ex-participantes - Foto: Reprodução

A Globo vai tentar mais uma vez elevar os índices de audiência do BBB 25 com um Sincerão com ex-participantes. Nesta segunda-feira, 24, o programa terá Ana Paula Renault (BBB 16), Naiara Azevedo (BBB 22) e Ricardo Alface (BBB 23).

Os três, assim como na última semana, vão avaliar quem “pipocou” --ou não-- na dinâmica. Se for reprovado, o jogador vai receber um castigo no programa.

“Como na semana anterior, cada jogador deverá eleger um adversário para desafiar; nesta segunda, todos participam", explicou a emissora, em nota à imprensa.

A decisão de voltar com a dinâmica ocorreu uma semana depois de internautas criticarem as escolhas de Babu Santana, Arthur Aguiar e Fernanda Bande.

Com ex-BBBs, na Grande São Paulo, o BBB 25 conseguiu registrar 17,9 pontos de média e foi sintonizado por 37% dos televisores ligados na noite do Sincerão. Foi a melhor segunda-feira da temporada.