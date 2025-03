Aline expulsa do BBB 25? Assista ao momento do beijo em sister

Aline apareceu com Thamiris no BBB 25 - Foto: Reprodução | Globo

O Multishow, do Grupo Globo, decidiu publicar em rede social pela primeira vez o momento exato do beijo que Aline deu em Thamiris no BBB 25, na madrugada desta quinta-feira, 20. A atitude da baiana está sendo criticada por internautas nas redes sociais, que pedem até mesmo a expulsão dela do reality.

No vídeo divulgado pelo canal, é possível ver o momento em que a PM vai para cima da nutricionista, que está sentada no chão, e aproxima a sua boca da dela. Preocupado com a amiga, que estava bêbada, Viniciu tenta puxar Aline para deixar o local.

Na tarde desta quinta, Aline e Thamiris se abraçaram e falaram pela primeira vez do suposto beijo entre elas. "Venha cá, minha mulher", brincou a baiana. As duas se abraçaram, enquanto Aline riu e gritou. "Até acordei preocupada, vai virar uma novela. Aline veio com tudo, ela me queria muito", afirmou a outra sister.

Confira o vídeo do momento do suposto beijo:

Aline deixará o BBB 25?

No X, antigo Twitter, internautas pediram a expulsão de Aline. "Viram esse beijo da Aline com Thamiris? Se tiver é expulsão? Porque é beijo um roubado!", falou uma pessoa. "Isso não é pra expulsão?", questionou mais um.

"Alguém viu o beijo da Aline e Thamiris? Beijo roubado no Big Brother é expulsão! Cara de sapato foi expulso por isso! Aline será expulsa?", escreveu um terceiro.

A Globo não se manifestou sobre o pedido de internautas.