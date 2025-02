Conversa entre Aline e Diogo “esquenta” BBB e atiça web: “Botar leite”

Aline Patriarca e Diogo Almeida - Foto: Reprodução | TV Globo

Um diálogo entre a baiana Aline Patriarca e o ator Diogo Almeida no BBB 25 viralizou nas redes sociais. Na madrugada desta quarta-feira, 19, os dois estavam sentados no sofá da sala tomando café e o rapaz disse que se a policial quisesse leite ele tinha.

“Pensei até em botar leite, mas achei que você agora não ia querer leite, né? Mas se você quiser leite, eu tenho, tá?”, disse o ator.

A reação dos dois chamou a atenção dos internautas. Aline ficou calada, mas visivelmente segurando o riso. Já Diogo começou a rir logo após soltar a pérola.

Quem também estava no momento foi a mãe de Diogo, dona Vilma, que, apesar de não demonstrar uma reação clara, pareceu não aprovar muito a fala do filho.

Um vídeo do momento logo viralizou nas redes sociais e os internautas passaram a comentar. “Eu gosto da vibe dos dois. Infelizmente a felicidade incomoda muito”, disse uma pessoa. “Aline fazendo a séria com vergonha da sogra”, comentou outra. “A cara da dona Vilma e a melhor”, escreveu mais uma usuária do Instagram. Outra disse: “Dona Vilma vai ser uma ótima sogra”.

Assista ao vídeo do momento: