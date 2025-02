Veja tudo o que aconteceu no quinto Sincerão do BBB 25

Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande participaram da dinâmica - Foto: Reprodução | TV Globo

A noite desta segunda-feira, 17, foi marcada por tensão e embates no BBB 25, durante mais uma edição do Sincerão. Os participantes precisaram distribuir plaquinhas entre si, justificando suas escolhas.

O que eles não sabiam era que estavam sendo avaliados por um trio de ex-BBBs: Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande, que decidiram as consequências de cada avaliação por meio do Pipocômetro. Se um participante "mandasse bem", o outro levava uma bomba de cor. Caso "pipocasse", ele mesmo era atingido por um banho de gosma e pipoca.

Hipócrita e saboneteira: Mateus acusa Eva

Mateus, integrante do quinto Paredão, iniciou a dinâmica convocando Eva e aplicando as placas de "saboneteira" e "hipócrita". O brother relembrou um desentendimento anterior:



"Você sempre, em todo Sincerão que chamou eu e Vitória [Strada], foi a primeira que quis se justificar", argumentou.



"Hipocrisia, visto que quando foi o João, no seu caso, você chegou para ele e falou assim: 'Não precisa se justificar, amigo'. Sendo que você é a primeira a querer", completou.



Os ex-BBBs aprovaram o discurso de Mateus e avaliaram que ele "mandou bem".



Arregona e saboneteira: Guilherme aponta Renata

O segundo participante, Guilherme, direcionou suas placas para Renata, chamando-a de "arregona" e "saboneteira". Para justificar, relembrou a formação do último Paredão:



"Ela mesma me disse que jogou o voto dela fora. Não é possível que, dentro de um quarto, você não tinha uma escala onde você não tinha os dois últimos. Isso para mim é 'sabonetar', é 'arregar'. [...] Eu não entendo como uma pessoa chega no Big Brother e joga voto fora", criticou.



O Pipocômetro decidiu que ele "mandou bem". "Ele foi objetivo, mandou bem e bateu nas duas teclas que ele falou", afirmou Arthur Aguiar.

Saboneteira e arregona: Aline expõe Gracyanne Barbosa

Aline escolheu as placas "saboneteiro" e "arregão" para Gracyanne Barbosa e questionou sua postura em relação a Diego Hypolito:



"Eu super respeito a amizade que a Gra tem com o Diego fora do jogo. Quem sou eu para questionar isso?", iniciou.



"Uma pessoa que tenho uma amizade fora do jogo, eu teria muito cuidado em fazer certos comentários dentro da casa. Uma vez a Gracyanne, na academia, falou que o Diego, apesar de ser amigo dela fora da casa, não era prioridade para ela. E, logo em seguida, o Diego entrou na academia e o assunto mudou", revelou.



Aline foi considerada "pipocada" pelo júri.



Insignificante e arregão: Eva acusa Mateus

Eva, por sua vez, colocou as placas "arrogante" e "insignificante" em Mateus:



"Conhecendo ele melhor e de acordo com os confrontos que a gente teve aqui, ele se tornou uma pessoa insignificante e irrelevante para mim", criticou.



A sister também o acusou de voltar atrás em suas posições: "Você foi arregão, deveria ter colocado em mim, cara. Era muito mais fácil, já que você não quer se comprometer com ninguém".



O Pipocômetro definiu que Eva "mandou bem".



Falso e incoerente: Renata acusa Mateus



Renata devolveu a acusação a Mateus com as placas "falso" e "incoerente":



"No momento que a gente se dá bem com as pessoas, nós somos saboneteiros. Mas vocês fazendo a mesma coisa não são saboneteiros", criticou.



O Pipocômetro considerou que Renata "mandou bem".



Confusão no intervalo do Sincerão

Durante o intervalo, Camilla questionou Renata sobre sua estratégia no jogo:

"Só para poder justificar o que você falou ali: quando você fala 'aqui nós somos isso, nós somos aquilo', a primeira coisa que eu, Thamiris e Gracyanne, como aliança deles, falamos: 'Para com isso de ficar conversando com Eva e Renata. Quer votar, vota'. Eu não fico falando que vocês são saboneteiras e falo para eles, porque o que eu mais brigo com eles dois é para se posicionarem", comentou.

Saboneteira e calculista: Vitória Strada critica Renata

Escolhida pelo público no gshow para participar da dinâmica, Vitória Strada convocou Renata e entregou as placas de 'saboneteira' e 'calculista'. Ao justificar sua decisão, a sister afirmou:



"Eu acho a Renata muito saboneteira e vou continuar batendo nessa tecla, porque eu acho que a partir do momento que ela não se posiciona, agora acho que ela pode estar tentando dar um rumo de começar a se posicionar, mas até hoje ela sempre mirou em mim e no Mateus com motivos mínimos para conseguir ficar se posicionando aqui no jogo. Fora isso, ela sempre arruma alguma forma de sabonetar e não se posicionar com outras pessoas", declarou.

A atriz ainda pontuou: "Acho que ela faz as aproximações dela dentro da casa para conquistar aliados e eu sou uma pessoa que me posiciona de uma maneira diferente. Me aproximei das pessoas aqui por empatia, por estar junto com as pessoas, por querer estar próximo, por afinidade e não somente por jogo".

Após sua fala, o júri avaliou seu desempenho e levantou as plaquinhas de "pipocou" para a sister.

Arregão: Camilla critica Diogo Almeida

Camilla foi uma das três participantes escolhidas pelo júri para participar da dinâmica. Indicada por Arthur Aguiar, a sister chamou Diogo Almeida e o acusou de ser 'arregão'. A trancista iniciou seu discurso relembrando o Sincerão da última semana.

Ela resgatou a decisão de Diogo na dinâmica anterior, quando optou por puxar Vitória Strada para o embate, em vez de escolher ela ou sua irmã.

"Eu acho ele muito inteligente, acho que ele sabe a hora certa de escolher os embates dele e ele arregou para a gente porque ele sabia que seria esculhambado se fosse chamado pela gente", justificou.

Na sala, os jurados avaliaram que a sister pipocou. "No Sincerão, você começa a elogiar a pessoa, pô? Não faz sentido nenhum, e não conseguiu justificar a palavra. Botou 'arregão' mas chamou de inteligente... Pipocou muito", criticou Arthur.

Arregão, desnecessário e chato: Thamiris aponta Diogo Almeida



Thamiris, escolhida por Fernanda Bande, deu as placas de "arregão", "desnecessário" e "chato" para Diogo Almeida. Ela também mencionou a dinâmica da semana anterior.



"Ele arregou quando chamou a Vitória e o Mateus, porque ele sabe que a troca é outra, a réplica é outra, e ele sabe que poderia se comprometer", criticou.

A sister também reforçou sua insatisfação com algumas atitudes do ator. "Meu embate é com ele, eu continuo achando várias coisas dele. Não tenho que me meter na vida dele com outras pessoas aqui no jogo, mas diretamente o que eu penso sobre ele é isso: arregão!", acrescentou.

Na sala da casa, o júri composto por ex-BBBs não aprovou a performance de Thamiris e, por unanimidade, levantaram as placas de "pipocou". "Falou a mesma coisa que a irmã falou, nada com nada", disse Arthur Aguiar. Para Fernanda Bande, a sister pareceu desfocada. "Parece que é birra", destacou.

Desnecessária e forçada: João Gabriel foca em Aline

Escolhido por Babu Santana, João Gabriel entregou as placas "desnecessária" e "forçada" para Aline. Para justificar sua escolha, o brother relembrou uma discussão anterior com a baiana.



"Ela tinha falado que eu não tinha palavra e que era mentiroso, eu votei nela por causa disso. E ela ficou nervosa comigo lá no quarto. A gente se exaltou lá mais uma vez", comentou.

"Não sei se você entendeu errado ou se você fez que entendeu errado para ficar usando os argumentos de mentiroso e que eu não tenho palavra com você. Onde eu contei mentira para você? Onde falei um 'trem' que eu não sustentei com você? Nós nem conversamos", acrescentou João Gabriel.

Em dado momento, a tensão aumentou e os dois começaram a discutir durante a dinâmica. Vinícius interveio para defender a amiga, enquanto João Pedro saiu em defesa do irmão.

"Ele começou a gritar sim, ele começou a gritar com ela, você sabe que foi. Isso não te dá o direito de gritar com as pessoas. Ele estava errado, João, você sabe que estava errado", comentou o baiano.

Na sequência, os ex-brothers avaliaram o desempenho do goiano e concluíram que ele "pipocou". "Pipocou, mentiu...", comentou Arthur Aguiar.

Craque do jogo: Guilherme



No fim da dinâmica, o júri escolheu Guilherme como o "craque do jogo".



"Apesar do Guilherme só ter participado uma vez, de todas as pessoas que participaram ali, ele foi o único que foi objetivo. Colocou a placa, falou, não arregou, não ficou dando meias palavras. Foi e deu o recado dele", explicou Arthur Aguiar.



Fernanda Bande concordou: "Dentro da dinâmica proposta, o Guilherme foi o que melhor se saiu e conseguiu se expressar melhor com a escolha das palavras. Teve gente que pegou as palavras e esqueceu".