Vitória Strada pede respeito em briga com aliadas: “Não contem comigo”

A formação do Paredão desencadeou uma briga entre Camilla, Thamiris e Vitória Strada - Foto: Reprodução | TV Globo

A formação do quinto Paredão do BBB 25 desencadeou uma briga intensa entre Camilla, Thamiris e Vitória Strada. O embate começou quando Camilla criticou o voto da atriz e disse a Guilherme que a sister foi "pau no c*" na dinâmica do jogo.

Revoltada com a decisão de Vitória, Camilla chegou a cogitar votar nela e reclamou que a aliada "não pensou" nas irmãs. "Não quero conversar agora com a Vitória para eu não ser grossa", desabafou Thamiris para Mateus.



Mais tarde, a atriz tentou esclarecer a situação e pediu para conversar com as sisters. No entanto, Camilla foi direta: "O problema é que você sempre quer conversar, Vitória. No momento, eu prefiro nem conversar. Não precisa, tem coisa que é muito óbvia. Em qual momento você se sentiu em risco de ir ao Paredão?".

Vitória questionou a razão da irritação da aliada, e Camilla explicou que Thamiris poderia estar no Paredão se a atriz tivesse se posicionado de outra forma. "Se o Mateus recuasse que nem você recuou, minha irmã poderia estar no Paredão", justificou a carioca. Mateus tentou intervir, pedindo que Camilla "não precisasse botar todas as armas", mas a discussão já estava fora de controle.

Enquanto Vitória tentava mostrar que Thamiris não corria risco real de eliminação, Camilla não aceitou a argumentação. "Vocês dois [Mateus e Vitória] estão sendo malucos. Você sempre faz isso, Vitória. O que a gente mais cobra de você é posicionamento. E, para mim, não teve. Você arrega", disparou a influencer, que em seguida declarou que não quer mais contar com a dupla no jogo. "O que aconteceu hoje foi uma covardia".

Camilla encerrou sua fala de forma contundente: "Não contem comigo mais pra porr* nenhuma, tô falando pros dois". Chorando, Vitória pediu respeito. "O que eu acho errado é eu chegar na cozinha e estar ouvindo vocês falando para todo mundo as coisas que estão acontecendo e não virem conversar comigo primeiro", lamentou.



A tensão aumentou quando Camilla rebateu: "Mas você também faz a mesma coisa. Porque você foi lá no Guilherme e na coisa sentada ali, lamentando tudo e não falou com a gente".

Sentindo-se exposta, Vitória afirmou que as ex-aliadas compartilharam o conflito com outros brothers antes de resolver diretamente com ela. "Vocês falaram para uma galera que estavam bravas comigo antes de falar comigo. Eu acho isso muito errado, me expor dessa forma antes de falar comigo", reclamou.

Thamiris reagiu, acusando a sister de vitimismo: "Te expor o quê, Vitória? Por que tem que ser sobre você? Por que você pega o bagulho e resume como se estivesse expondo você? Se você não levantou a voz para a gente porque você não quis, legal. Mas eu estou com raiva e eu tenho direito, sim, de me alterar nesse momento".

Em meio à confusão, Vitória se exaltou e elevou o tom de voz, sendo repreendida por Thamiris: "Abaixa o seu tom de voz se você não quer que eu grite com você. Vitória, eu estou falando sério, não grita comigo assim, por favor".

A trancista ainda pontuou que Guilherme poderia ter votado em Vitória, mas optou por ela. "Você é Camarote, você não é amiga dele, eu tenho muito mais troca com ele, e ele pensou na dupla ir junto. Ele votou em mim".