Entenda como foi formado o quinto paredão do BBB 25

Eva venceu a Prova do Líder - Foto: Reprodução | TV Globo

O quinto Paredão do BBB 25 foi formado neste domingo, 9, com Mateus, indicado pelo Líder, Guilherme e Aline Patriarca. A dinâmica da semana trouxe reviravoltas, incluindo na Prova Bate-Volta.

Consequência

Diego Hypolito começou seu caminho para o Paredão quando Maike foi eliminado da Prova do Líder de resistência. Os seis primeiros a deixar a disputa sorteavam uma consequência. A de Maike foi escolher um participante para sair da prova. Diego foi escolhido e precisou também receber uma consequência: “Estou no Paredão”, anunciou o ginasta ao ler o envelope.

Anjo

No sábado, 15, Renata venceu a Prova do Anjo pela primeira vez. Com sua antiga dupla, Eva, na liderança, ela escolheu imunizar João Gabriel.

“Joga no meu time, estamos juntos sempre”, afirmou Renata.

Líder

Vencedora da Prova do Líder de Resistência – que durou mais de 12 horas –, Eva colocou cinco nomes na Mira da Líder:

• Mateus

• Vitória Strada

• Thamiris

• Camilla

• Gracyanne Barbosa

Neste domingo, Eva decidiu colocar Mateus no Paredão.

"Hoje recebi três adjetivos dele, bem carinhosos: fútil, birrenta e rancorosa", disse Eva, ao finalizar sua justificativa.

Votação

Brothers e sisters foram divididos em dois grupos, um com oito pessoas, outro com nove. Eles só poderiam votar em participantes do próprio grupo, e o mais votado de cada seria emparedado.

Votação do grupo que ficou no Quarto Anos 50:

• Diogo Almeida votou em Vinícius;

• Vilma votou em Vinícius;

• Renata votou em João Pedro;

• Maike votou em Aline;

• Aline votou em Maike;

• Vinícius votou em Maike;

• João Gabriel votou em Aline;

• João Pedro votou em Aline.

Votação do grupo que ficou no Quarto Nordeste:



• Guilherme votou em Thamiris;

• Delma votou em Vitória Strada;

• Gracyanne Barbosa votou em Guilherme;

• Vitória Strada votou em Delma;

• Daniele Hypolito votou em Vitória Strada;

• Camilla votou em Guilherme;

• Thamiris votou em Guilherme;

• Mateus votou em Guilherme;

• Diego Hypolito votou em Thamiris.

Os mais votados foram:



• Aline, do grupo que ficou no Quarto Anos 50, com 3 votos;

• Guilherme, do grupo que ficou no Quarto Nordeste, com 4 votos.

Prova Bate-Volta



Os dois emparedados pela casa, Aline e Guilherme, e Diego Hypolito disputaram a prova.

• A prova Bate-Volta teve três fases e exigiu sorte;



• Diego foi o primeiro a passar da primeira fase, seguido por Guilherme na mesma rodada;

• Guilherme foi o primeiro a chegar na fase final; Diego logo em seguida, antes mesmo de Aline conseguir passar da primeira etapa;

• Diego Hypolito escapou do Paredão.