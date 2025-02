Bia do Brás solta o verbo sobre elenco do BBB 25: “Jogar mais”

Beatriz Reis participou da edição de 2024 do reality show global - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Beatriz Reis, mais conhecida como Bia do Brás, soltou o verbo e disse no que o elenco do BBB 25 precisa melhorar. À coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela disse que os jogadores não podem pensar em “cancelamento”.

“Olha, na minha visão, eles precisam jogar mais. A gente entra lá com muitos medos, com muita insegurança, ainda mais quem entra anônimo. A gente entra com a incerteza, sem saber o que vai acontecer quando sair de lá, mas eu acho que é preciso querer, se jogar, acreditar”, falou.

“[A dica é] Não ficarem pensando no cancelamento. Eles estão lá, conseguiram essa chance que muitos querem, então, eles têm que aproveitar”. Bia do Brás - ex-BBB

Beatriz Reis, que participou do BBB 24, segue contratada pela Globo, agora entrevistando telespectadores nos flashes diários do reality durante a programação.