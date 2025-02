Tia Má manda a real sobre Aline do BBB 25: “Pisadas em falso”

Tia Má e Aline Patriarca - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE e Reprodução | Redes Sociais

A jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, analisou a participação da baiana Aline Patriarca no BBB 25. Em entrevista ao Grupo A TARDE, durante a 44ª Noite da Beleza Negra, que aconteceu nesse sábado, 15, na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador, ela enalteceu a policial militar e falou sobre julgamentos.

“Eu estou me dando ao luxo de acompanhar o BBB 25 de uma forma mais tranquila. Eu acho que a Aline está mostrando para a gente que, seja lá qual for a escolha que nós fizermos, vamos ser julgadas. Os corpos femininos são sempre muito julgados”, iniciou a influenciadora digital.

Tia Má também pontuou que a balança dos erros e acertos não é igual para todos no momento em que as pessoas vão analisar determinadas situações. “Eu acho que como qualquer pessoa, ela vai errar e vai acertar, mas qualquer falha dela que alguém encontre e que não seja tão legal assim, vai ser vista como algo negativo, porque a gente não pode nunca pisar em falso, porque as nossas pisadas em falso são vistos como erros gravíssimos”, finalizou.