Vilma questiona interesse de Aline por Diogo, e ator rebate no BBB 25

Diogo defendeu a conexão com a sister - Foto: Reprodução | TV Globo

Na noite de quinta-feira, 13, Vilma conversou com Diogo Almeida sobre o envolvimento do ator com Aline Patriarca no BBB 25. A estudante de nutrição demonstrou desconfiança sobre a relação dos dois dentro do reality e sugeriu que o brother tomasse cuidado para não se deixar levar.

"Eles sabem mais do que a gente. Você não sabe de nada e eu não sei de nada", disse Vilma. Diogo, por sua vez, rebateu: "Eu só sei o que eu sinto".

A sister então aconselhou o brother a manter o foco no jogo. "Mas em relação a ela, em relação ao jogo, para você não ficar muito bitolado ali e esquecer que você está aqui. Não pode se isolar com ela e esquecer", alertou.

O ator concordou, mas enfatizou que terá momentos a sós com a baiana. Vilma insistiu na necessidade de equilíbrio. "Não se dedicar totalmente a isso, e não ficar só com olhos para ela. Porque ela chama a atenção. Tem que pensar friamente também, você também está jogando", ponderou.

A sister ainda sugeriu que a aproximação de Aline poderia ser parte de uma estratégia. "Pode ser um jogo, de se aproximar, saber que você é forte, que pode ser forte... Tudo isso tem. E você não se decepcionar depois lá fora", afirmou.

Diogo, no entanto, defendeu a relação. "Mas eu sinto verdade na Aline, na troca da gente, tudo que a gente tem trocado. Eu sinto verdade. Mas é uma construção. Assim como lá fora eu vou com cuidado, aqui, até antes de rolar alguma coisa, a gente já foi conversando, eu fui observando. Eu vejo verdade nela. Agora, eu entendo o que você está falando!", garantiu o ator.

Por fim, Vilma reforçou o aviso: "Mais cuidado ainda".