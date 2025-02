BBB 25: Aline ignora "sogra" do lado e movimenta edredom com Diogo

Aline e Diogo foram para edredom - Foto: Reprodução | Globo

No BBB 25, Aline surpreendeu novamente ao ignorar a polêmica do momento e esquentou o clima com Diogo Almeida, nesta terça-feira, 11. Os dois movimentaram o edredom em um dos quartos, mesmo com Vilma, mãe do brother, em cama ao lado.

Os dois trocaram beijos apaixonados, elogios e momentos de carinho, horas depois de um polêmico Sincerão. Antes de irem para a cama, Diogo sugeriu: "Quer deitar um cadinho? Quer deitar um pouquinho? Hmm, que gostoso. Cheirosa".

Aline entrou no clima e respondeu: "Gostoso". "Gostosa", completou o artista, ressaltando que o casal está em total sintonia.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o clima deles. “Me julguem porque eu amo os dois juntos”, disse um fã. “Deixem o casal em paz”, afirmou outro. “Aline tinha que sair, já perdeu o foco”, criticou um terceiro.