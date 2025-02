BBB 25: Gracyanne Barbosa critica Aline para Vinícius: "Decepcionada"

A musa fitness não escondeu sua decepção - Foto: Reprodução | TV Globo

Aline Patriarca foi o centro de uma conversa no Quarto Nordeste do BBB 25 entre Gracyanne Barbosa e Vinícius. A musa fitness não escondeu sua decepção com a policial militar e admitiu que esperava uma postura diferente da sister.

"Eu acho realmente as coisas que eu falei para Aline. Acho ela muito fod*, mas, como mulher, estou decepcionada. Não porque ela me deva alguma coisa, nem nada disso - ela faz o que quiser", disse.



Gracyanne concordou com Vinícius que Aline está negligenciando o jogo desde que se envolveu com Diogo Almeida.

"De repente, ela deixou o jogo para lá... Se fosse lá fora, beleza, mas acho que, aqui dentro, é um desperdício do que ela tem, do tempo dela", concluiu.

No entanto, Vinícius afirmou que desistiu de tentar alertar a amiga sobre sua postura.

"Eu acho que tudo tem que ser genuíno e que ela entenda a responsabilidade dela. Chega um momento que você precisa compreender que, se você dá 'permissão' e a pessoa estraga [algo] com isso, a culpa não é sua, a culpa é da pessoa."