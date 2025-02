BBB 25: Camilla alfineta Aline após sister dormir com Diogo: "Sonsa"

A situação gerou desconforto também em Mateus - Foto: Reprodução | TV Globo

No BBB 25, Camilla não perdeu a oportunidade de criticar Aline Patriarca após descobrir que a policial passou a noite com Diogo Almeida. Aline e Diogo dormiram juntos no Quarto Fantástico, em uma cama improvisada com edredons, o que gerou repercussão entre os brothers.

Ao saber do ocorrido por Delma, Camilla desabafou com seu grupo: "Agora essa falsa só está dormindo lá em cima [no Quarto Fantástico]. Sonsa. Ela vai fazendo o terreno dela."



A situação gerou desconforto também em Mateus, que revelou ter chamado Aline para dormir com ele na noite anterior. "Eu já estava ligado. Falei: 'Aline, vem dormir comigo essa noite'. E o Diogo só olhando de rabo de olho", contou o arquiteto. Camilla, então, questionou se Mateus tinha algum problema com Diogo, e ele respondeu de forma direta: "Não faço questão nenhuma de ficar puxando assunto."